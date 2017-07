Ilustrační foto - Pražská Technická správa komunikací požádala magistrát o prodloužení stavebního povolení na rekonstrukci Libeňského mostu do konce roku 2017. Zatím totiž není znám vítěz soutěže, který opravu za zhruba dvě miliardy zajistí. Libeňský most (na snímku z 29. prosince) je v havarijním stavu a je na něm omezen provoz.

Ilustrační foto - Pražská Technická správa komunikací požádala magistrát o prodloužení stavebního povolení na rekonstrukci Libeňského mostu do konce roku 2017. Zatím totiž není znám vítěz soutěže, který opravu za zhruba dvě miliardy zajistí. Libeňský most (na snímku z 29. prosince) je v havarijním stavu a je na něm omezen provoz. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Libeňský most v Praze bude od pondělí do soboty vždy od 20:00 do 04:30 uzavřen pro veškerou dopravu. Důvodem jsou zkoušky statiky. Měření je součást monitoringu, který provádí Technická správa komunikací (TSK) před plánovanou rekonstrukcí. Její termín zatím není znám.

Uzavření se bude týkat úseku mezi ulicemi Jankovcova a Štorchova, tedy hlavního mostu přes řeku. Objízdná trasa povede po ulici Povltavská a most Barikádníků na Rohanské nábřeží. Odkloněny budou i tramvajové linky 1, 6, 14, 25, 31 a 94.

Měření bude TSK provádět při přejezdech dvou vozidel o váze 40 tun v rychlosti maximálně pět kilometrů za hodinu. Po skončení měření bude od sobotních 07:00 hodin do úterních 18:00 z důvodu diagnostických prací zabrán jízdní pruh a chodník mostu ve směru z Karlína do Holešovic. Doprava bude vedena po kolejích.

Měření jsou součástí diagnostických prací, které mají za úkol zjistit stav mostu a zhodnotit možnosti jeho rekonstrukce. Tu pražští zastupitelé schválili loni, termín jejího zahájení není znám. Město čeká na verdikt ministerstva kultury, které jedná o prohlášení mostu památkou.