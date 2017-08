New York - Zájemci o pobyt v rodném domě amerického prezidenta Donalda Trumpa mají možnost si své přání vyplnit. Společnost Airbnb nabízí ubytování v domě, v němž Trump žil od narození do svých čtyř let, za 725 dolarů (16.000 Kč) za noc. Podle serveru Newsday je nabídka k vidění na oficiální stránce firmy Airbnb.

Dům z roku 1940 stojí v newyorském Queensu, má pět ložnic a nabízí ubytování pro 20 hostů. V obývacím pokoji je velká maketa zpodobňující Trumpa, což Airbnb označuje za "skvělou společnost ke sledování stanice Fox News dlouho do noci". Nabízející také tvrdí, že se v domě od Trumpova dětství příliš nezměnilo. Kuchyň je původní a v domě je stále okázalý nábytek.

Dům v březnu prodala realitní firma Paramount za 2,4 milionu dolarů, avšak jméno kupce není známo. Newsday tvrdí, že nový majitel dům na 12 měsíců pronajal za 4000 dolarů měsíčně. Není jasné, zda krátkodobé pobyty nabízí majitel domu nebo nájemníci. Zájemcům o krátkodobý pobyt není dovoleno přijet se zvířaty ani pořádat večírky.