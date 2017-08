Třinec - V třinecké části Guty v noci na dnešek shořel dřevěný kostel z 16. století. Významná památka byla prakticky zničena. Škody půjdou podle předběžných odhadů do desítek milionů, uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela. Mluvčí ostravsko-opavské diecéze ČTK řekl, že by mohla vzniknout replika kostela, stejně jako v případě kostela svaté Kateřiny v Ostravě - Hrabové. Původní objekt, který byl národní kulturní památkou, tam vyhořel v roce 2002. Tamní farář Kazimierz Plachta ale připustil, že by se nový dřevěný kostelík stavět nemusel.

"V Krakově vyhořel kostel už třikrát. Dvakrát jej postavili. Potřetí už ne. Nový zděný vznikl vedle původního. Místo něj umístili malou maketu," popsal. "Když ho postavíme, zase budeme vystavovat velkému riziku. Pořád se budeme dívat, jestli zase nehoří," řekl Plachta ČTK. Dodal, že rozhodnutí vzejde z jednání s představiteli farnosti i diecéze.

Hasiči dostali zprávu o požáru kostela Božího těla v Gutech dnes krátce po půlnoci. Když přijeli na místo, byl už kostel v plamenech. "Oheň dostali hasiči pod kontrolu za necelou hodinu, do dnešního rána pokračovalo dohašování," uvedl Kůdela. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Plachta uvedl, že podle informací z místa hořelo už nějakou dobu, než protipožární čidla spustila poplach. "Až dvě hodiny před půlnocí mohlo začít hořet. Hořelo ale venku. Když se požár dostal dovnitř, spustila poplach všechna tři čidla," řekl.

Dodal, že kříž stojící těsně vedle věže kostela je téměř nepoškozený. "Téměř se dotýkal střechy věže. Je nepoškozený. Vrátka, která stála ještě dál, jsou ohořelá. Je to zázrak. To říkali i zkušení hasiči," uvedl.

Římskoskatolický filiální, tedy vedlejší kostel v Gutech byl cennou památkou s mnohým původním vybavením a obrazy z 1. poloviny 16. století. V letech 2012 až 2014 byl zrekonstruován za 4,3 milionu korun. Podle letopočtu vytesaného v portálu je možné, že byl postaven roku 1563, mohl ale být ještě starší. První zvon byl na jeho věž osazen v roce 1565 a existuje dodnes. Když jej v roce 2001 někdo ukradl, zvedla se taková vlna nevole, že se ho zloději nakonec zbavili. Nalezen byl bez srdce v nedaleké Karpentné.

V Ostravě - Hrabové 2. dubna 2002 shořel dřevěný kostel svaté Kateřiny z 16. století. Hmotná škoda byla zhruba 20 milionů korun, historická škoda podle expertů nevyčíslitelná. Po této zkušenosti odborníci z diecéze jednali s hasiči o možném zabezpečení dřevěných kostelů. "Problém je ale v materiálu a odlehlosti staveb. Velmi rychle se v těchto případech oheň rozhoří. Hasiči většinou s ohledem na vzdálenost nemají šanci přijet včas a něco zachránit," uvedl vedoucí stavebního odboru diecéze Václav Kotásek.

Uvedl, že třinecký kostel byl vybaven požárním hlásičem ještě před rekonstrukcí.

Událost vyšetřuje policie. Například zjišťuje příčinu. "Nemůžeme vyloučit úmyslné zapálení, nedbalostní jednání, pracujeme také s verzí technické závady," řekla ČTK mluvčí moravskoslezské policie Lenka Sikorová. Místo prohledá pes vycvičený na vyhledávání hořlavých látek.