Třešť (Jihlavsko) - V domácnostech obyvatel Třeště na Jihlavsku vrcholí přípravy na Betlémskou cestu. Lidé při ní mohou v asi dvaceti domech obdivovat vyřezávané betlémy vlastněné rodinami po generace. Josef Novotný ho zdědil po tchyni. Koupila ho takřka před 70 lety, vyroben byl na konci 19. století. O něco mladší je betlém Evžena Hamtáka. Po svatbě ho našel na půdě manželčiných rodičů. Vystavuje ho už víc než 35 let, řekl ČTK Hamták.

"Betlém vyřezal místní švec pan Vrátil, vyřezával ho jen ševcovským knejpem, žádnými dlátky. To je na něm zvláštní, dnes používají řezbáři úplně jinou techniku. Údajně udělal čtyři nebo pět betlémů, jsme ale jediní v Třešti, kdo ho máme. Jeho raritou je třeba jezdecká žirafa. Když ji Vrátil vyřezával, žirafy pravděpodobně neznal. Zoologové by to asi těžko skousli," řekl o svém betlému Novotný. Součástí původního betlému bylo 68 figurek a mlýn. Děti Josefa Novotného pak vyrobily ostatní stavby, které dnes dotváří celou plastickou scenérii. Nechybějí renesanční domy, které připomínají nedalekou Telč. Betlém doplnily děti o ovce a další zvířátka, která s oblibou hledají nejmenší návštěvníci Betlémské cesty.

Samotná stavba betlému zabere podle Novotného celý den. Většinou si ale práci rozdělí na několik dní. A nepočítá do ní přípravy, jako je sběr čerstvého mechu, sušení květin a větviček, kterými pak betlém zdobí. "Takové chystání je klidně i půl roku dopředu," řekl Novotný. Stavění betlémů nehodnotí jako umění, ale lidovou zábavu. Pro obveselení návštěvníků z Brněnska tak třeba svůj betlém opatřil propastí Macocha. Nechybí v něm ani figurky, které mají svůj předobraz v místních rázovitých postavách. Jako paní Božka, která po městě vždycky chodila s modrou konvičkou a dvěma taškami, podotkl Novotný.

Když připravuje betlém Evžen Hamták, nezapomene umístit především postavy Divišů. "Jeden si zakrývá oči, druhý má ruce nahoru. Nad nimi je anděl, který ukazuje na kometu. Jsou to pastýřové, kterým se říká Divišové. Diví se narození Krista. Patří k nim i trubač. Čtvrtý Diviš by měl být ležící, ale toho už nemáme," řekl Hamták. Je vyučený zedník, dnes pracuje v technických službách města a ve volném čase se věnuje řezbářství. Vystavuje zděděný betlém tvořený především figurkami od Jana a Aloise Boudných. A staví i betlémy vlastní. Jeden z nich byl v roce 2008 součástí výstavy betlémů v Římě. "Do starého betléma jsem doplnil jen postavičku muže, jak veze pytel ovsa na trakaři. Víc se do něj nechci míchat. Raději dělám vlastní betlémy," řekl Hamták.

V Třešti má stavění betlémů více než dvousetletou tradici. Na počátku 19. století byly betlémy papírové, ve druhé polovině 19. století s dřevěnými figurkami. Dnes působíe ve městě Spolek přátel betlémů. Pro zájemce otevřel řezbářský kurz, který navštěvují i lidé z dvacet kilometrů vzdálené Jihlavy nebo Třebíče.

Betlémská cesta v Třešti se dostala na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Po jemnickém Běhu o Barchan byla druhou zajímavostí z Kraje Vysočina na tomto seznamu, na který patří i Slovácký verbuňk nebo Východočeské loutkářství.

Od 26. prosince do 2. února mohou zájemci navštěvovat rodinné domy a v nich si jednotlivé betlémy prohlédnout. Na webu města najdou mapu míst, kde je možné betlémy vidět. "Každý, kdo je v Třešti ochoten svůj betlém vystavovat, má na vchodových dveřích zelený emblém se znakem našeho spolku," řekl Novotný. Podle místostarostky Evy Požárové je Betlémská cesta největší turistickou atrakcí Třeště.