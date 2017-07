Více než 60 řezbářů se 5. července sjelo na 16. ročník Dřevořezání do Třeště na Jihlavsku. Vyráběli zde figurky a předměty jak do mezinárodního betléma v třešťském Muzeu betlémů, tak do společného betléma v životní velikosti vystaveného nedaleko centra města. ČTK/Pavlíček Luboš