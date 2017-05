Ilustrační foto - Výtvarník a ilustrátor Jiří Šalamoun dostal 2. května v Třeboni na filmovém festivalu Anifilm cenu za celoživotní dílo. Snímek je z projekce autorových filmů při slavnostním zahájení přehlídky, která potrvá do 7. května a přinese asi 500 filmů.

Třeboň (Jindřichohradecko) - Vítězné soutěžní filmy, klipy a počítačové hry dnes vyhlásí festival Anifilm v Třeboni na Jindřichohradecku. Přehlídka animovaných filmů vrcholí, program nabídne ještě v neděli. Nabízí 500 snímků, z toho 132 soutěžních. V sálech je plno, některá promítání jsou vyprodaná, řekl ČTK ředitel Anifilmu Tomáš Rychecký.

Na mezinárodní festival animovaných filmů s rozpočtem 11 milionů korun se akreditovalo víc než 1200 profesionálů. Cenu za celoživotní dílo dostal Jiří Šalamoun, autor Maxipsa Fíka. Vyprodáno je na celovečerní soutěžní snímky jako Můj život s cuketou, Nerdland nebo Louise na pobřeží.

"Lidí je tu hromada, kam se hnu, tam někdo je, a to je skvělé. Nabídka je široká, dost věcí se děje paralelně, často si konkurují, ale to je smyslem. Když návštěvník zjistí, že je vyprodáno, má možnost jít jinam. Sály jsou plné, lidé přijeli," řekl Rychecký. Zaplněné je každý večer také Masarykovo náměstí, kde jsou bezplatné projekce.

V divadle se dnes lidé mohou setkat s australským režisérem a animátorem Adamem Elliotem, držitelem Oscara z roku 2004 za krátký film Harvie Krumpet. Podle Rycheckého bude setkání neformální. "Divadlo je malé a návštěvník má blízko k pódiu. Adam Elliot je výborný vypravěč, moc milý člověk," řekl ředitel.

V Třeboni se nově promítá na sedmi místech. Kino, Divadlo J. K. Tyla, loutkové divadlo, sál Roháč, Schwarzenberský sál a Masarykovo náměstí nově doplnily Lázně Aurora.

Novou programovou sekcí je virtuální realita. "Lidi zajímá, pro mnoho z nich je to první seznámení s virtuální realitou, což je nový fenomén. Hardware je drahý, drtivá většina lidí si to domů jen tak nepořídí. Zde je s ní chceme seznámit, aby si to sami zažili. Měsíc od měsíce vznikají nové hry, aplikace, nárůst je skoro exponenciální," podotkl Rychecký.