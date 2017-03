Tokio/Praha - V Národním centru umění v Tokiu byla dnes slavnostně zahájena výstava Slovanské epopeje českého malíře Alfonse Muchy. Je to vůbec poprvé, kdy je všech 20 monumentálních pláten s mytologickými výjevy vystaveno v zahraničí. Vernisáže se v japonské metropoli zúčastnil i ministr Daniel Herman (KDU-ČSL) a pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Expozice bude otevřena veřejnosti ve středu a potrvá do 5. června. "Očekává se, že za tři měsíce ji zde zhlédne čtvrt milionu návštěvníků," uvedlo ministerstvo kultury na twitteru. V polovině roku se má cyklus vrátit zpátky do Česka, původně plánovaná cesta do Číny nezískala povolení.

Mucha je v Japonsku respektovaný a oblíbený umělec, výstava jeho Slovanské epopeje budí v zemi velkou pozornost. Letošní rok se v Japonsku připomíná jako Rok české kultury a představení Muchova cyklu je jeho stěžejní částí. "Alfons Mucha k nám promlouvá přímo prostřednictvím univerzálního jazyka, kterým je umění a vypráví nám příběh národa ve střední Evropě, osvětluje jeho kořeny, představuje jeho tradice," řekl při vernisáži Herman.

Slovanská epopej odcestovala do Japonska v únoru za přísných bezpečnostních podmínek. Proti cestování pláten mnozí protestovali, někteří restaurátoři měli obavy, zda se plátna nepoškodí. Naopak zastánci zahraniční výstavy tvrdí, že Mucha s cestováním pláten počítal, a zvolil proto odpovídající materiál.

I když je Japonsko první zahraniční zemí, kde je k vidění kompletní dvacítka pláten, není to první cesta obrazů za hranice: poprvé byla část z nich s velkým ohlasem předvedena v letech 1920 a 1921 v Chicagu a New Yorku.

Cyklus Slovanská epopej maloval Mucha na zámku Zbiroh od roku 1910 celkem 18 let. Tvoří jej 20 velkoplošných obrazů inspirovaných slovanskou mytologií a dějinami českého národa. Sedm největších pláten měří 8,1 krát 6,1 metru, mezi nimi třeba Slované v pravlasti, Zrušení nevolnictví na Rusi či Kázání mistra Jana Husa v kapli Betlémské. Epopej je od roku 2010 zařazena na seznam kulturních památek.

Obrazy vlastní Praha, které je Mucha daroval. Jeho podmínkou bylo, aby město vystavilo na své náklady vhodnou budovu pro jejich vystavení. Ta ovšem zatím neexistuje. Od 50. let minulého století byly obrazy na zámku v Moravském Krumlově s tím, že cyklus zůstává majetkem Prahy. Před několika lety se plátna vrátila do metropole, která deklaruje, že pro trvalé umístění vybuduje prostory. Uvažuje například o Těšnově.

Slovanská epopej se řeší i u soudu. Muchův příbuzný John Mucha totiž žalobou zpochybnil vlastnické právo Prahy na obrazy.