Praha - V Národním centru umění v Tokiu si první den výstavy prohlédlo Slovanskou epopej 4000 návštěvníků. ČTK to dnes sdělil pražský radní Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice). Vernisáž se uskutečnila v úterý 7. března a kromě Wolfa se jí zúčastnili pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) a ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Epopej bude v Japonsku vystavena do letošního 5. června a je to poprvé, kdy je všech 20 monumentálních pláten s mytologickými výjevy vystaveno v zahraničí.

"První den ukázal, jak umění spojuje a jak je Alfons Mucha ve světě oblíbeným a uznávaným malířem. Byla by velká škoda nevyužít i v budoucnosti tohoto prokazatelného kulturního kapitálu Prahy a České republiky k propagaci naší země ve světě," uvedl Wolf.

Ministerstvo kultury na svém twitterovém účtu uvedlo, že v Japonsku očekává celkovou návštěvnost asi čtvrt milionu lidí. Pro srovnání, loni v Národní galerii cyklus vidělo 119.675 lidí s denním průměrem 385 návštěvníků. Výstava tam ale měla charakter trvalé expozice, která byla přístupná téměř pět let.

Mucha je v Japonsku respektovaný a oblíbený umělec a výstava budí v zemi velkou pozornost. Letošní rok se v Japonsku připomíná jako Rok české kultury a představení Muchova cyklu je jeho stěžejní částí.

Součástí vernisáže bylo kromě proslovů českých zástupců a zástupců japonské strany také vystoupení Symfonického orchestru Praha (FOK) a odborný výklad k jednotlivým plátnům.

Epopej odcestovala v únoru za přísných bezpečnostních podmínek. Proti tomu protestovali někteří restaurátoři, kteří měli obavy, zda se plátna nepoškodí. Naopak zastánci zahraniční výstavy tvrdí, že Mucha s cestováním pláten počítal, a zvolil proto odpovídající materiál.

Cyklus maloval Mucha na zámku Zbiroh od roku 1910 celkem 18 let. Tvoří jej 20 velkoplošných obrazů inspirovaných slovanskou mytologií a dějinami českého národa. Epopej je od roku 2010 zařazena na seznam kulturních památek. Obrazy vlastní Praha, které je Mucha daroval. Jeho podmínkou bylo, aby město vystavilo na své náklady vhodnou budovu pro jejich vystavení. Ta ovšem zatím neexistuje.