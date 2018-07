Sanitka odjíždí od thajské jeskyně několik hodin poté, co byla zahájena evakuace uvězněných chlapců.

Sanitka odjíždí od thajské jeskyně několik hodin poté, co byla zahájena evakuace uvězněných chlapců. ČTK/AP/Sakchai Lalit

Bangkok - V Thajsku dnes zachránili první čtyři chlapce z třináctičlenné skupiny, která uvázla v zatopeném jeskynním systému na severu země. Skončila tak první fáze záchranné operace. Evakuace dalších dětí bude zahájena za deset až 20 hodin, což je doba, kterou záchranáři potřebují k nezbytné přípravě, oznámil šéf krizové skupiny Narongsak Osottanakón, který je zároveň guvernérem provincie Čchíengráj, na jejímž území se jeskynní komplex nachází.

"Naše operace byla úspěšnější, než jsme očekávali," řekl guvernér. První chlapec byl podle něj venku už v 17:40 místního času (12:40 SELČ), ačkoliv média původně uváděla, že první by mohl být venku až kolem 16:00 SELČ. Novinář Florian Witulski, který působí v Bangkoku, vysvětlil rychlost záchranné operace tím, že voda v podzemí klesla víc, než se čekalo, a více úseků trasy je schůdných pěšky. Chlapci se pod hladinou přesouvali v úseku asi jednoho kilometru.

Totožnost prvních zachráněných guvernér nesdělil. Dozorující lékař vybral podle médií nejprve ty nejslabší. Počet zachráněných odpovídá původnímu plánu, podle kterého potápěči převedou do bezpečí chlapce rozdělené do čtyř skupin, přičemž v první byly čtyři osoby a v ostatních budou tři.

Osottanakón řekl, že nyní potřebují záchranáři deset až 20 hodin na přípravu operace, aby mohli evakuovat další skupinu. Jednak si potřebují odpočinout, jednak musejí doplnit zásoby kyslíku, který prakticky celý pro první fázi operace vypotřebovali. Celkově se na záchraně podle guvernéra podílí 90 potápěčů, z toho 50 zahraničních a 40 thajských.

Skupina dvanácti chlapců byla spolu s jejich fotbalovým trenérem v jeskyni uvězněna od 23. června. Chlapci jsou ve věku mezi 11 a 16 lety, jejich trenérovi je 25.

Kolem počtu zachráněných dětí panovaly během operace nesrovnalosti s tím, jak se různá média odvolávala na různé oficiální či neoficiální zdroje.

Evakuace začala dnes ráno kvůli hrozbě dalších dešťů a obavám, že se v jeskyni opět zvýší hladina vody. O tom, kdo bude evakuován jako první, rozhodl podle thajských zdrojů australský lékař a zároveň potápěč, který je na místě. Kritériem byla kondice dětí, ty nejoslabenější měly jít jako první. Děti, které vyšly z jeskyně, převážely sanitky k přistaveným vrtulníkům, které je pak přepravily do nemocnice vzdálené zhruba 70 kilometrů.

Chlapce, kteří v červnu ustupovali stále hlouběji do jeskynního komplexu před stoupající vodou, záchranáři objevili 2. července. Od té doby jim přinášeli zásoby a připravovali evakuaci. Protože někteří z hochů neumějí plavat a vzhledem k obtížnému terénu, v němž v pátek zahynul jeden z potápěčů, se uvažovalo také o tom, že se vyčká až do konce monzunového období, tedy do podzimu, aby chlapci mohli z jeskyně vyjít pěšky. Protože ale začal v jeskyni ubývat kyslík a hrozilo, že se hladina vody opět zvýší, bylo rozhodnuto s evakuací neotálet.

Česko nabídlo pomoc při záchraně a v pátek vyslalo do Thajska dva hasiče, aby na místě posoudili situaci. "Česká republika thajským úřadům nabídla, že na místo dopraví vhodná čerpadla s příslušenstvím včetně obsluhy. Thajská strana nicméně zástupce z české ambasády dnes informovala, že pomoc z ČR zatím nevyužijí," uvedla dnes mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.