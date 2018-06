Temelín (Českobudějovicko) - V jaderné elektrárně Temelín začne v pátek večer odstávka druhého bloku, potrvá dva měsíce. Energetici vymění třetinu paliva, poprvé použijí modernizované palivo, dohromady 48 souborů. I s dodavateli se do odstávky zapojí asi 1000 lidí. ČTK to dnes řekl temelínský mluvčí Marek Sviták. Odstávka prvního bloku byla v Temelíně od prosince 2017 do začátku letošního března, trvala 83 dní. Od začátku roku vyrobil Temelín 7,66 terawattthodin (TWh) elektřiny.

Při nynější odstávce vymění energetici palivo, zkontrolují turbínu, bezpečnostní systémy a také opraví část potrubí cirkulační chladicí vody. Celkem to bude přes 10.000 činností. O tomto víkendu bude technologie postupně chladnout, naplno začnou práce 2. července. Mezi prvními bude otevírání reaktoru, plánované na čtyři dny.

Energetici poprvé při výměně paliva zavezou modernizovaný typ TVSA-T, 48 souborů, které doplní původní typ paliva. "Modernizované palivo má v porovnání s předchozím typem určité konstrukční úpravy. Palivový soubor je mechanicky odolnější, palivové pelety mají jiný design," řekl člen představenstva společnosti ČEZ Bohdan Zronek.

Měnit palivo budou energetici v první polovině srpna. Ještě předtím zavezou do skladu použitého paliva čtyři kontejnery s použitým palivem. Do skladu se vejde 152 kontejnerů, po odstávce bude zaplněno 38 míst. "Kapacita skladu vystačí na 30 let provozu," řekl Sviták.

Za klíčové z hlediska délky odstávky označil ředitel elektrárny Jan Kruml práce na turbíně a kontroly bezpečnostních divizí. Turbínu energetici rozeberou, tři nízkotlaké rotory zkontroluje výrobce v Plzni.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v ČR, jeho produkce pokryje pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobila 16,48 TWh elektřiny, což byla zatím nejvyšší roční výroba. Temelínská elektřina by vystačila všem českým domácnostem na 13 měsíců, jihočeským domácnostem na 13,5 roku.