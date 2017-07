Temelín (Českobudějovicko) - V Temelíně bylo v noci na dnešek dokončeno zavážení paliva do reaktoru druhého bloku, který je podle plánu odstaven od 19. května. Energetici do reaktoru vrátili všech 163 palivových souborů, z nichž jednu čtvrtinu vyměnili za nové. Dodávky elektřiny z tohoto bloku Jaderné elektrárny Temelín by měly být obnoveny v polovině srpna, sdělil dnes ČTK mluvčí elektrárny Marek Sviták.

Druhý blok Temelína byl plánovaně odstaven kvůli výměně části paliva za čerstvé a kvůli kontrolám zařízení. "Aktuálně se připravuje zavření reaktoru," uvedl Sviták. Montáž reaktoru potrvá několik dní. Dalším důležitým krokem bude podle mluvčího několikadenní tlaková zkouška těsnosti ochranné budovy kolem reaktoru. "Od výsledků celé řady zkoušek se pak bude odvíjet termín připojení bloku k přenosové soustavě. To aktuálně vychází na polovinu srpna," uvedl.

Zavážení paliva do reaktoru odstaveného bloku trvalo skoro čtyři dny. Zavážecí stroj ujel při přesunu palivových souborů z bazénu do reaktoru přibližně pět kilometrů. "Pomocí speciální kamery sledovala obsluha stroje každý centimetr pohybu jeho pohybu," uvedl mluvčí elektrárny. Doplnil, že vše se dělo pod vodou, která spolehlivě ochránila pracovníky na reaktorovém sále. Manipulace s palivem byly celou dobu on-line přenášeny do sídla Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni.

Temelín má dva bloky. Plánovaná odstávka prvního bloku by měla začít 30. prosince. I v tomto případě ji ČEZ plánuje na tři měsíce.

Jaderná elektrárna Temelín vyrobila první elektřinu v prosinci 2000, v současnosti je největším zdrojem výroby elektřiny v Česku. její produkce pokrývá pětinu české spotřeby elektrického proudu. Minulý rok činila 12,1 terawatthodiny (TWh) elektřiny.