Národní technické muzeum zahájilo 22. května 2018 v Praze výstavu 90 let Harley-Davidson Clubu Praha. Expozice představuje dějiny nejstaršího bez přestávky fungujícího Harley-Davidson klubu na světě. V dopravní hale muzea je k vidění 16 motocyklů legendární americké značky včetně modelu Softail Special 1994 (na snímku), který vlastnil hudebník Petr Hapka. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - V Národním technickém muzeu bude od středy do 28. října k vidění 16 motocyklů legendární americké značky Harley-Davidson. Výstava má přiblížit 90 let fungování Harley-Davidson Clubu Praha, který je nejstarší bez přestávky fungující Harley-Davidson (H-D) klub na světě. Uvedli to dnes při zahájení výstavy členové H-D Clubu.

H-D Club Praha vznikl v roce 1927 jako Motoklub Harley-Davidson, v únoru 1928 byl přejmenován na Harley Club Praha a úředně zaregistrován. Sdružuje zhruba 300 členů z České republiky i jiných zemí. Pořádá ročně tři srazy - na jaře První míli, v létě Czech Rally a na podzim Poslední míli. Dále dvě velké vyjížďky - v březnu Jarní jízdu krajinou a 28. října podzimní jízdu krajinou.

Na výstavě jsou k vidění například stroj skladatele Petra Hapky, motocykly WLC a WLA 750, které se do země dostaly po druhé světové válce v rámci pomoci UNRRA (Organizace pro pomoc válkou postiženým zemím), nebo různé přestavby motocyklů H-D.

První dealer H-D v Česku byl založen v roce 1924 a klub sdružující příznivce H-D vznikl o čtyři roky později. V Česku je registrováno 1,12 milionu motocyklů různých značek s průměrným stářím 32,8 roku. Harley-Davidson loni v tuzemsku zvýšil prodej o 11 procent na 524 nových strojů. Ve 30. letech minulého století patřilo Československo mezi nejvýznamnější trhy H-D mimo USA. V roce 1930 se v Česku prodalo 500 motocyklů H-D, což bylo po USA nejvíce celosvětově.

Harley-Davidson letos oslaví 115 let od svého založení a vedle amerického sídla značky v Milwaukee se Praha stane hlavním dějištěm oslav. Na pražské výstaviště se má na začátku července sjet přes 70.000 motocyklů H-D a dalších 40.000 návštěvníků. Akci dotací podpořily Středočeský kraj i pražský magistrát.