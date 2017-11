V Muzeu a pamětní síni Sigmunda Freuda v Příboře na Novojičínsku je od 8. listopadu k vidění výstava rozmanitých předmětů (na snímku ze 7. listopadu) vyrobených mimo pracovní plán a většinou načerno v podniku Tatra. Expozice nazvaná Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není potrvá do 2. června 2018.

V Muzeu a pamětní síni Sigmunda Freuda v Příboře na Novojičínsku je od 8. listopadu k vidění výstava rozmanitých předmětů (na snímku ze 7. listopadu) vyrobených mimo pracovní plán a většinou načerno v podniku Tatra. Expozice nazvaná Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není potrvá do 2. června 2018. ČTK/Ožana Jaroslav

Příbor (Novojičínsko) - Tři stovky předmětů, které zaměstnanci automobilky Tatra většinou načerno vyrobili v minulosti v podniku, mohou vidět návštěvníci nové výstavy "Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není!". Expozice je přístupná v Muzeu a pamětní síni Sigmunda Freuda v Příboře na Novojičínsku. Mezi výrobky jsou užitné předměty jako sekačky na trávu i díla okrasná, včetně třeba makety Věstonické venuše. ČTK to řekl autor výstavy Václav Michalička.

"Jsou to věci vyrobené mimo pracovní plán, často úplně nelegálně, někdy pololegálně, někdy i takovým legálnějším způsobem, ale v podstatě všechny ty výrobky jsou označované jako 'fušky'. Jsou to opravdu věci, které dokládají šikovnost, um, zručnost a hlavně vynalézavost našich lidí," řekl Michalička.

Mezi předměty jsou praktické výrobky pro použití v domácnosti, vybavení obývacího pokoje, dílen, pro práci na zahradě nebo v hospodářství, velkou skupinu pak tvoří výrobky, které sloužily k okrášlení bytů. "Máme tady plno různých vychytávek, třeba sekačky, klepače kos, drtičku ovoce i technologicky složitější věci, které často buď nebyly k dostání, protože se to zhotovovalo většinou v 70. - 80. letech 20. století, anebo si je chtěli udělat kvalitnější," řekl kurátor.

Mezi takzvanými estetickými předměty jsou odlévané výrobky, ale třeba i šperky ze dřeva a z kovu. "Ta škála je bohatá, od užitných předmětů vyloženě praktických a často technicky velice dokonalých až po ty estetické, které třeba z dnešního úhlu pohledu mohou být vnímané jako kýče, ale tenkrát tak určitě vnímané nebyly," řekl Michalička.

Věci lidé vyráběli na strojích a z materiálu, které měli k dispozici. "Takový přístup dneska v podstatě mizí. Když pominu to, že to bylo brané jako opravdu nelegální záležitost, tak to bylo využití dovednosti a podmínek, co poskytovala továrna," řekl Michalička.

Nad některými výrobky podle něj člověk žasne, nad jinými se pousměje. "Celou tu situaci dokládá třeba příběh, kdy byl jeden pracovník na návštěvě v Dolních Věstonicích, tam si zakoupil jako suvenýr maketu Věstonické venuše. V dílně na slévárně si odlil přesný odlitek a doma se z ní potom radoval," řekl kurátor.

Velkou část předmětů má muzeum půjčené, podstatnou část výrobků ale lidé muzeu přímo darovali. Muzeum navíc už dostává jako dary i výrobky od lidí, kteří se o chystané výstavě dozvěděli pozdě.

Výstava Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není! bude v příborském muzeu k vidění do 2. června 2018. Otevřeno je v úterý, středy a čtvrtky od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 a v soboty od 09:00 do 17:00.