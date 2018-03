Tanvald (Jablonecko) - V Tanvaldu v Jizerských horách začala ručním rozebíráním střechy a krovů demolice takzvaného domu hrůzy, který stojí v centru města u bývalého autobusového nádraží. Bagry začnou dům strhávat od příštího týdne, řekl dnes ČTK starosta města Vladimír Vyhnálek.

"Firma má termín do konce dubna, osobně si ale myslím, že koncem března by to mohlo být hotové," uvedl.

Vybydlený a polorozpadlý čtyřpatrový dům byl dlouhodobě ostudou šestitisícového města. V minulosti tam bydlelo i přes 60 lidí, od loňského léta je prázdný. Město ho koupilo od soukromého vlastníka za 3,8 milionu korun. Demolice bude stát skoro 2,2 milionu korun. Co na jeho místě vznikne, starosta zatím neví. "Necháme na dalším zastupitelstvu, ať rozhodne," uvedl. Komunální volby budou letos na podzim.

Pozemek v Žákově ulici by ale mohl být zajímavý pro investory, v budoucnosti by tam mohly vzniknout obchody nebo menší průmyslové podniky. "Z hlediska obchodního je to velmi zajímavé místo, hned vedle tam jsou tři markety a všechny bývají plné," řekl již dříve Vyhnálek.

V minulosti už radnice koupila dva jiné zanedbané domy u bývalého autobusového nádraží. Na konci roku 2005 v dražbě získala za 850.000 korun dva domy zvané Titanik a Stará Škola, ve kterých žilo asi 180 sociálně vyloučených lidí. Oba domy nechalo město o rok později zbourat.

Podle Vyhnálka je ve městě v žalostném stavu ještě jedna budova, bývalý hotel Centrál na Krkonošské ulici. "Před nějakými deseti lety ho město prodalo v provozuschopném stavu za 1,8 milionu korun," uvedl starosta. Z domu se ale postupem let stala ruina a radnice ho chtěla za stejnou cenu vykoupit zpět. "Soukromý majitel s tím ale nesouhlasil a požadoval asi 2,7 milionu korun, což zastupitelstvo odmítlo," dodal Vyhnálek. Budovu získal jiný soukromý vlastník. Jaké s ní má plány, město neví. Bývalý hotel chátrá dál. Vyhnálek si nedovede představit, že by budovu ještě bylo možné opravit. "Myslím, že by ji musel sundat dolů a postavit něco nového," dodal.