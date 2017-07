Tábor - Několik desítek kapel z Česka i z ciziny zahraje na festivalu Mighty Sounds, který začíná dnes na letišti Čápův dvůr v Táboře a potrvá do 16. července. Přehlídka zaměřená na žánry ska, punk, rokenrol, reggae i rockabilly přinese hudbu na šesti pódiích, novinkou je akustická scéna. ČTK to řekla mluvčí akce Markéta Štechová.

Při 13. ročníku Mighty Sounds zahrají Gogol Bordello z USA, Dubioza Kolektiv nebo The Adicts, domácí scénu zastupují Hentai Corporation, Sto zvířat i Fast Food Orchestra. Na scéně Radia 1 se představí kapela Petra Čtvrtníčka a Leoše Nohy s názvem Buzerant, dále třeba Jananas, jenž letos těsně nedosáhl na Cenu Anděl, nebo písničkář Kittchen.

"Těším se určitě na headlinery Gogol Bordello, myslím si, že to bude skvělá show. Těším se na akustické sety v naší nové akustické zóně, kde budou vystupovat někteří hodně zajímaví, a na poslední chvíli jsme zabukovali českou kapelu The Atavists, to bude taky fajn," řekla Štechová.

Do areálu přijelo prvních asi tisíc lidí již 13. července, pořadatelé jim připravili zahřívací Večírek pro nedočkavé. Areál poskytne letos více míst k odpočinku. Organizátoři rozšířili nabídku kávy a snídaně v kempech, sportovní program zahrne fotbal, nohejbal i pétanque.

Mighty Sounds je svého druhu největší hudební festival ve střední Evropě. Letos čekají pořadatelé stejně jako loni kolem 14.000 lidí, nasvědčuje tomu zájem o vstupenky. Víc než třetina diváků přijíždí ze zahraničí. Vstupenka na místě bude stát 1600 Kč.

