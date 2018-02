Damašek - Ve východní Ghútě u Damašku dnes v 8:00 SEČ začalo platit pětihodinové příměří, které má umožnit evakuaci civilistů. Podle exilové organizace ochránců lidských práv (SOHR) už v noci až na jednu výjimku panoval v oblasti klid. Později ale Rusko obvinilo rebely, kteří v oblasti působí, z ostřelování humanitárního koridoru. Dvě ze skupin popřely, že se na palbě podílí. Z oblasti zatím žádný civilista neodešel.

Klid zbraní nařídil ruský prezident Vladimir Putin, jehož země je spojencem syrské vlády. Mají vzniknout koridory, kterými se budou moci evakuovat civilisté.

Ramí Abdar Rahmán ze SOHR řekl, že v noci na dnešek panoval ve východní Ghútě klid, pouze v Dúmě byla slyšet dělostřelecká palba.

Ruský generál Viktor Pankov řekl, že v devět hodin místního času (v osm SEČ) byl "otevřen humanitární koridor pro civilisty". "Právě nyní povstalci střílejí, žádný civilista neodešel," řekl Pankov. Z ostřelování trasy povstalce obvinila také syrská státní televize.

Mluvčí skupiny Fajlak ar-Rahman, což je jedna z radikálních organizací, které jsou ve východní Ghútě přítomny, popřel, že povstalci brání lidem odejít. Agentuře Reuters řekl, že nikdo se ke koridoru neodváží přiblížit, protože jde o vojenskou oblast a lidé se bojí, že budou zatčeni nebo že muži budou pro příchodu na území kontrolované vládou odvedeni do armády. Také šéf politického oddělení další ze skupin, Armády islámu, prohlásil, že tato skupina nikomu nebrání v odchodu a že se všichni civilisté musejí rozhodnout sami.

Mluvčí Mezinárodního výboru Červeného kříže Ingy Sedkyová upozornila, že na to, aby byly humanitární koridory funkční, je třeba je dobře připravit za souhlasu všech stran.

Příměří, které má trvat vždy od 8:00 do 13:00 SEČ, má platit každý den, ale není známo, do kdy. Rada bezpečnosti OSN v sobotu odhlasovala rezoluci žádající třicetidenní humanitární příměří.

Podle AP si obyvatelé východní Ghúty, která je poslední oblastí ovládanou radikálními skupinami a oponenty syrské vlády v blízkosti Damašku, si z časově omezeného klidu zbraní dělají legraci na videu. Agentura AFP s některými obyvateli mluvila. "Je to žert, Rusko tady každodenně zabíjí a shazuje na nás bomby. Nedůvěřuji jim (vyhlašovatelům příměří) a nehodlám s rodinou odejít (humanitárními trasami). Kdybych na to přistoupil, vláda mě okamžitě nechá odvést do armády a budu muset bojovat proti jiným Syřanům," řekl agentuře Sámir Bujadaní.

Syrská armáda a její spojenci v minulých dnech zintenzivnili útoky proti východní Ghútě a za minulý týden podle SOHR a místních zdravotníků a záchranářů přišlo o život na 500 lidí. V několikaletém obležení je v této části Sýrie podle odhadů až 400.000 lidí.