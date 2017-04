Damašek - V Sýrii se dnes měli evakuovat civilisté i opoziční bojovníci ze čtyřech obléhaných měst a vesnic. Výměna se ale podle zdrojů agentury Reuters zablokovala, protože povstalci z jednoho města nedostaly záruku, že jim bude umožněn bezpečný odchod. Výměna se týká šíitských obcí Fúa a Kafrája, které dlouhodobě obléhali odpůrci syrského režimu, a měst Zabadání a Madájá, obléhaných spojenci syrské armády.

Exilová organizace syrských ochránců lidských práv (SOHR) oznámila, že se výměna zablokovala a v oblasti severosyrského Halabu čekají na odvoz stovky lidí. Jsou to povstalci i civilisté, kteří už v pátek vyjeli z Madáji a míří do provincie Idlib. Stejně tak měli být do Idlibu převezeni povstalci ze Zabadání, ale ti prý zatím čekají na záruku bezpečného přesunu.

Na cestu se vydali i šíité a provládní bojovníci z vesnic Fúa a Kafrája, jež leží v provincii Idlib. Uvízli v povstalci ovládané oblasti v blízkosti Halabu a čekají, až budou moci vjet do města.

O evakuaci čtyř lokalit se vyjednávalo dlouho, dohoda byla ohlášena v březnu a podílel se na ní Írán jako spojenec Damašku a Katar, který podporuje opozici.

Z Fúji a Kafráji má podle dohody odejít asi 16.000 šíitských občanů, ze Zabadání a Madáji pak všichni sunnitští povstalci a jejich rodiny. Podle SOHR byla evakuace šíitských vesnic rozvržena do 60 dní. Ve všech čtyřech lokalitách je podle OSN vystaveno obtížené humanitární situaci na 60.000 lidí.