Brusel - V Sýrii a Iráku je nejméně stovka dětí, jejichž alespoň jeden rodič je belgickým občanem. Napsal to dnes deník De Standaard s odvoláním na údaje belgického vládního protiteroristického koordinačního střediska OCAM. Asi 60 procent z nich nikdy Belgii nevidělo a narodily se uprostřed syrského konfliktu.

Jen pětině je více než devět let a byly do oblasti, obvykle na území ovládané teroristickou organizací Islámský stát, dovezeny svými radikalizovanými rodiči. Belgický poslanec Jean-Jacques De Gucht podle listu upozornil, že tyto děti jsou islamisty indoktrinovány vzděláním podle pravidel šaríi. "Dělají je imunní vůči násilí, někdy se už v pěti letech učí zacházet se zbraněmi. Od devíti let jsou chlapci posíláni do výcvikových táborů," cituje De Standaard poslance.

Belgické úřady podle ministra spravedlnosti Koena Geense dělají úřady vše pro to, aby o návratech dětí džihádistů věděly. "Federální policie i služby pro práci s mládeží jsou informovány ihned, jak se o možném návratu takového dítěte dozvíme," uvedl ministr.

Nezletilí, kteří se sami rozhodli vydat do Sýrie či Iráku jako bojovníci, jsou po návratu pokládáni za bezpečnostní riziko. V Belgii jsou podle ministra tři takové případy. Děti, které se vrátí spolu s matkou a radikalizované nejsou, vnímají belgické úřady jako děti z rizikového prostředí. Soud pro mladistvé může, pokud rodiče s úřady nespolupracují, rozhodnout i o jejich předání do náhradní péče. Dítě má nárok na belgické občanství, pokud je belgickým občanem jeden z jeho rodičů.

Podle OCAM je nyní v zemi 21 dětí, které nějakou dobu žily mezi islamisty v konfliktních oblastech Blízkého východu. Jsou mezi nimi dvě děti mladší než dva a půl roku, který nyní už šest měsíců tráví s matkou ve vězení v Bruggách. Do Belgie se žena vrátila jen týden po narození svého mladšího dítěte. Její právník uvádí, že žena do Sýrie odjela z lásky a vrátila se poté, co jí islamistický radikalismus odmítla. Ve vazbě ale v Belgii zůstává kvůli podezření z příslušnosti k teroristické organizaci.