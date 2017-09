Sušice (Klatovsko) - Tisíce hokejových masek opustily za téměř 20 let dílnu Bohumila Korála ze Sušice na Klatovsku. Jím zdobené masky používají brankáři v Česku i zahraničí, objevily se v dorosteneckých soutěžích, v extralize, na mistrovství světa či v KHL a NHL. Maska je pro brankáře hodně osobní věc, vyjadřuje jeho osobnost, dotváří jeho image a některé symboly či obrázky na ní představují pro hráče talismany pro štěstí, řekl dnes Korál ČTK.

K malování masek technikou stříkané barvy airbrush se dostal postupně asi před 18 lety. Kdysi pracoval v Německu v lakovně a tam se k stříkacím pistolkám s barvou dostal. Začal malovat obrazy na kapoty aut či nádrže motocyklů, pak zkusil i hokejové masky. Dnes už se věnuje jen jim. "Je to pro mě práce na celý rok. V té největší sezoně v létě před startem ligy musím i dost zakázek odříkat," řekl Korál. Letos maloval masku například litvínovskému Pavlu Kantorovi, brankářům Sparty Sami Aittokalliovi a Davidu Honzíkovi, plzeňskému Miroslavu Svobodovi, Aleši Stezkovi z Liberce a dalším. Masky ze Sušice putují i na Slovensko, do Německa, Dánska či Finska. Korál nedělá rozdíly, jestli zdobí masku pro malého kluka nebo profesionála. Například brankáři české reprezentace Pavlu Francouzovi maluje masky každý rok už od dorosteneckých let.

Brankáři mají většinou přesnou představu, co na masce chtějí. Nadiktují si barevnost, motivy, řeknou, jestli tam chtějí mít nějaké motto, logo klubu, přezdívku, číslo nebo třeba fotografii přítelkyně, manželky nebo dětí. "Úplně nejradši ale mám, když mi dají třeba jen základní barevnost a hlavní motivy a pak volnou ruku k výzdobě," přiznal Korál.

I hokejové masky podléhají módě, ve které se většinou brankáři dobře orientují, a v tomto případě udává celosvětově trendy NHL. "Dřív to byly hodně různé šelmy, zubaté lebky a podobně, dnes jsou to i třeba animované postavičky z filmů," popsal. Neskrývá, že trpí profesionální nemocí a stále sleduje v televizi a na sociálních sítích masky brankářů po celém světě. Také se pořád dívá kolem sebe po vhodných námětech a motivech a představuje si je na hotovém díle. Brankáři tak možná ani netuší, že jako šablona pro drobné ozdoby na jejich masce posloužilo plátno se zajímavou strukturou nebo třeba síťka od česneku ze supermarketu.

Práce na jedné masce zkušenému malíři trvá den až dva. Během léta před startem hokejové sezony udělá za měsíc i přes 20 masek. Dodanou skořepinu masky je třeba nejdříve nastříkat základní bílou barvou, obrousit a pak se začne s motivem. Korál vždy nastříká část výzdoby a přelepí ji, pak pokračuje dál. Kromě toho, že přímo stříkací pistolí sám maluje, používá také různé šablony, které obkresluje, do designu masky také někdy musí nalepit a zakomponovat podle přání zákazníka třeba fotografii. "Mám na stole asi 25 stříkacích pistolek, v každé jinou barvu. Další barvy si míchám, před lakováním někdy masku přestříkám perleťovou barvou, aby to mělo efekty," popsal Korál. Závěrečný lak vytvrzený v peci zaručí odolnost malby, aby ji nepoškodily nárazy či údery pukem.

Masky brankářů v extralize: úcta k osobnostem i komiksové postavy

Rozmanité motivy zdobí masky brankářů v hokejové extralize. Vedle klubových barev a znaků si nechávají vyobrazit podle svých přání i na doporučení designérů různé osobnosti, nechybí ani komiksové či filmové postavy a slavné pamětihodnosti nebo zásadní data jako narození potomků.

Zlínský Libor Kašík má na masce podobizny zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati a obránce Luďka Čajky, který v roce 1990 zemřel na následky zranění ze zápasu. "Už mi docházely nápady, tak jsem poprosil pana Korála, aby něco navrhl. Líbil se mi hned jeho první návrh, obě osobnosti vybral on," ocenil Kašík nápad designéra masek Bohumila Korála.

"Tomáš Baťa i Luděk Čajka jsou ve Zlíně ikony. I lidem se to líbí. Jinak mi na masce zůstaly věci, které tam mám pokaždé. Pokora, česká vlajka, přezdívka, logo klubu," řekl Kašík ČTK.

Nová posila Plzně Miroslav Svoboda se drží delší dobu motivu slavné Sochy Svobody. "Je to kvůli jménu. Mám to tam už šest let. První sezona, co jsem to měl, se mi podařila, tak už jsem si to tam nechal," uvedl.

"Myslím si, že to na té masce dobře sedí. Mám ji v podstatě každou sezonu úplně stejnou. Jenom v Havířově jsem to trochu pozměnil a to působení nebylo moc slavné, tak jsem se k tomu vrátil. Mám tam vždycky znak klubu, českou vlajku a dvě ryby vepředu. Podle svého znamení. Jinak měním jen trochu barvy podle klubu," doplnil Svoboda.

Sedmnáctiletý Jakub Škarek si nechal vyobrazit fotografie svých předchůdců v brance Dukly - Miloše Podhorského, Jiřího Králíka a Lukáše Sáblíka. "Loni jsem byl v kabině s Lukášem Sáblíkem, který mi hodně pomáhal. Říkal jsem si, že dát tam jenom jeho by bylo divné," uvedl jihlavský talent.

Nechal si proto poradit, které dvě legendy vybrat. "Zvolili jsme pana Králíka a prvního historického gólmana Dukly pana Podhorského. Vzdávám jim hold, protože toho pro Duklu hokejově i lidsky udělali hodně," vysvětlil.

Nová jednička Liberce Roman Will zatím na novou masku čeká. "Mám malíře, který je moc šikovný. Domluvili jsme se na libereckých motivech a pro mě bude překvapení, co z toho ve finále vznikne. Spousta gólmanů má představivost a ví přesně, co na masce chtějí. Já mám sice nějaký názor, ale rád si nechám poradit," uvedl Will.

Po vychytané nule z prvního kola mohl přemýšlet, zda si nenechat starou verzi. "Ale ne, to je sranda. Mám obecně rád novou výstroj, a když přijde, tak se na ni moc těším, ale zatím stále čekám," řekl.

Jeho náhradník Aleš Stezka se nechal inspirovat filmovým Rockym a seriálem Simpsonovi. "Rocky je jeden veliký a hodně zajímavý příběh. Já ho mám rád, a tak jsem ho tam dal ve dvou formátech, větším a menším. Z druhé strany jsme dali Simpsonovy. Loni tam byl Homer, teď je tam Bart s Lízou. Za rok to třeba bude někdo jiný. Točím to, aby to nebylo stejné," řekl.

Sparťanské motivy na masce finské posily Samiho Aittokallia dokreslují jeho oblíbené blesky, česká i finská vlaječka, anglicky napsaný slogan: "Nech na ledě srdce a tělo ho bude následovat" a čtyři data. "Ta pro mě mají osobní význam, ale nechci ho prozrazovat," řekl klubovému webu.

Druhý gólman Sparty David Honzík doplnil lva s vyceněnými zuby, který chrání Prahu symbolizovanou obrysem Hradčan, sparťanského bojovníka s kopím a štítem a také postavu v bojovém postoji. "Jde o obrázek, který odkazuje na bojovníka MMA Conora McGregora," uvedl Honzík.

Litvínovský Michael Petrásek dal prostor fanouškům, jeho masce dominují klubové motivy a číslo jeho dresu 48. "Nechal jsem si od nich něco navrhnout, něco se z toho vybralo a nástřik z loňska jsem si nechal i teď. Letos se to nestihlo, protože jsem měl šest týdnů nohu v sádře a byl jsem tak vytočený, že jsem na masku v tomto směru zapomněl," řekl Petrásek.

Jeho týmový parťák Pavel Kantor nezapře zálibu ve fotbalu, na masce má italskou brankářskou legendu Gianluigiho Buffona a švédského útočníka Zlatana Ibrahimovice. "Zlatana mám už několik let. Je to můj nejoblíbenější hráč. Trošku blázen, ale výborný fotbalista," usmál se.

Brněnský Marek Čiliak už třetí sezonu chytá v helmě, která je zdobena ve stylu Komety a na boku má modrého starobrněnského draka. Současný design vzešel ze soutěže, kterou na podzim 2014 vyhlásil jeden z hlavních sponzorů klubu pivovar Starobrno. Osloveni byli i studenti vysokých škol se zaměřením na design a jeden z nich zvítězil.

"Doplnil jsem jen zadní bílou část helmy i něco osobního. Na levé straně mám svoji přezdívku 'Čilo' a na pravé je uvedeno jméno a datum narození mé dcery Ellisy Charlotte," přiblížil Čiliak.

Peter Hamerlík z Třince má na helmě kočičí tlapky své kočky Lady a citát "Mějte více, než ukazujete, mluvte méně, než víte" od Williama Shakespearea. "Jsem vyznavačem jednoduchých motivů. Shakespearův citát jsem si tam dal proto, že je o skromnosti a o tom, že si člověk má vážit věcí, které má, a neměl by lítat v oblacích," vysvětlil Hamerlík.

Spoluhráč Šimon Hrubec má na přilbě data narozenin rodinných příslušníků a vzadu motto: Pokora je pravda. "Většinou si dělám masky, aby mi ladily k výstroji. Letos mám, myslím, velkou zvláštnost. Použil jsem matnou masku, vypadá to dobře. Jsem s tím asi první v extralize," řekl Hrubec.

Vítkovický Patrik Bartošák se zaměřil především na klubovou a státní příslušnost, takže masce dominují znaky Vítkovic - logo a historický symbol rytíř Vítek.

"Kromě toho mám na jedné straně a vzadu také českého lva a vlajku. Nechybí ani moje číslo. Protože symbolem Vítkovic býval rytíř Vítek, rozhodl jsem se pro nápisy Vítkovice využít písmo, které připomíná středověk a dobu rytířů. Barvy masky jsou modrá a bílá, nebo stříbrná - vždy jedna půlka má svou barvu a středem masky prochází motiv sešití obou barev. To proto, aby maska seděla k oběma sadám dresů," řekl Bartošák.

Rytíře Vítka nosí na helmě i jeho kolega Daniel Dolejš. "Na jedné straně mám současné klubové logo, na druhé straně rytíře Vítka zpracovaného tak, jak jej na dresu měli poslední mistři Vítkovic v roce 1981. Vepředu mám své číslo, vzadu zase své nejbližší, rodinu, přítelkyni," popsal Dolejš.

Olomoucký Branislav Konrád vtěsnal na masku kohouta jako symbol hanáckého klubu, slovenskou vlajku a postavičky z animovaného filmu Auta.

Kantor na masce oblékl Ibrahimovice s Buffonem do dresu Litvínova

Hraje hokej, který ho živí, ale na masce gólmana Pavla Kantora má přednost fotbal a jeho oblíbenci ze zeleného pažitu. Těmi největšími jsou útočník Zlatan Ibrahimovic a brankář Gianluigi Buffon. Oba si nechal na masku vyobrazit - v litvínovském dresu.

"Mám celkově moc rád fotbal. A docela dost jej sleduju. Hlavně pak Ligu mistrů, ale i ostatní soutěže. Zlatana jsem měl na helmě už několikrát. Je to můj nejoblíbenější hráč," řekl Kantor v rozhovoru s ČTK na adresu střelce Manchesteru United. "Vlastně už za jeho působení v PSG jsem měl takový nápad, že jsem měl vždy přeškrtnutou ceduli Paříže a místo toho město, ve kterém jsem zrovna sám byl," dodal šestadvacetiletý českobudějovický rodák.

Pětatřicetiletý Ibrahimovic je hráčem jeho gusta nejen kvůli fotbalovým kvalitám, ale i pro jeho výstřelky. "Na Zlatanovi mě baví, že si to všechno tak pěkně užívá a přitom má respekt. Dělá si srandu z novinářů a moc se mi líbí i ten jeho styl. On není žádná panenka. Jak jiní fotbalisti všichni padají, on je tvrdej. Postaví se k tomu, občas někoho šlápne. Trošku blázen, ale výborný fotbalista," prohlásil Kantor.

Letos přidal ještě Buffona. "Protože mi mezi těmi fotbalovými gólmany vychází jako taková legenda. Navíc se mi na něm hrozně líbí, že je při zápase takový pozitivní. Nemám moc rád, jak fotbaloví gólmani, když na ně spoluhráči nechají projít střelu, hned pucujou beky a podobně. Buffon je ale pozitivní, vysvětlí si to s nimi, ukáže jedničku a jede se dál. Z toho důvodu jsem ho přidal ke Zlatanovi," vysvětlil Kantor.

V dresu Litvínova jsou oba slavní fotbalisté z prozaického důvodu. "Chtěl jsem to nějak spojit s naším týmem. Povedlo se to parádně. Zlatana už jsem takhle párkrát převlékl," smál se Kantor, jenž byl v letech 2013 až 2015 oporou Hradce Králové a následně odchytal po jedné sezoně za Vítkovice a prvoligový Prostějov.

O design masky se mu dlouhodobě stará vyhlášený specialista v oboru Bohumil Korál. "Stříká mi masky od doby, co hraju na profesionální úrovni. A vždycky se bojí, co si na něho vymyslím. Ale dělá to fakt výborně," řekl Kantor.