Pardubice - Hokejisté Pardubic porazili ve 29. kole extraligy Chomutov 5:2 a po třech prohrách se radovali z výhry. Dynamo se i díky gólu a dvěma asistencím Petra Sýkory posunulo na 10. místo tabulky. Piráti prohráli počtvrté v řadě a už třináct utkání čekají na výhru za tři body.

Ani jeden tým se před zápasem nenacházel v ideální formě, oba soupeři měli na kontě tři porážky v řadě, a tak se dal očekávat hodně defenzivní zápas. Už první třetina ale nabídla překvapivě čtyři branky.

Skóre otevřel v páté minutě po dobré práci před brankou Petr Sýkora a led zasypali plyšáci na pomoc dětem z dětských domovů. Chomutov následně promarnil 44 vteřin hry v pěti proti třem, ale v 10. minutě přesto šikovnou tečí srovnal Poletín.

Smírný stav trval pět minut. Chomutov se opakovaně vyfauloval na Maroszovi, Tomica za zbytečný faul inkasoval trest do konce utkání, a Pardubice dvakrát trestaly. V 15. minutě jim vrátil vedení sám Marosz a za dvě minuty po skvělé Sýkorově přihrávce trefil odkrytou branku Trončinský.

Další gól už Dynamo v pětiminutové přesilovce nepřidalo a ve druhé třetině šance na obou stranách vymizely úplně. Domácímu týmu dvoubrankové vedení stačilo a Chomutovu to dopředu drhlo. Nic na tom nezměnily ani tvrdé pokusy Petra Sýkory a hostujícího Dietze, při kterých se zaskvěli brankáři. Laco měl dost práce ještě s pokusem Poulíčka při rychlém přečíslení.

Gólový půst trval až do 42. minuty, kdy se prosadil dorážející Treille a přiblížil Dynamo ke třem bodům. Francouzský útočník pak při hře čtyři na čtyři krásnou střelou do horního rohu branky upravil skóre na 5:1. Až v té chvíle se Piráti vzchopili a tečující Skokan snížil znovu na tříbrankový rozdíl. Další gól už ale Chomutov nevstřelil ani v přesilovce, a tak třízápasovou šňůru porážek ukončily Pardubice.

Hlasy trenérů po zápase:

Pavel Marek (Pardubice): "Na zápas jsme se velice pečlivě připravili, věděli jsme, že je pro nás velmi důležitý. Hráči výborně dodržovali taktiku a hodně nám pomohli fanoušci, ti nám dodali sílu. Kluci bojovali celý zápas, hráli obětavě a lehali do střel. Byl to skvělý zápas."

Petr Martínek (Chomutov): "O utkání rozhodla první třetina. Chtěli jsme hrát co nejvíce v pěti, protože jsme věděli, že domácí mají výborné přesilovky. Bohužel jsme udělali zbytečné fauly a potvrdilo se to, co jsme čekali. Na druhou stranu i my jsme hráli přesilovku pět na tři, měli jsme tam tutovou šanci, ale bohužel neproměnili. Možná to mohlo vypadat jinak."

HC Dynamo Pardubice - Piráti Chomutov 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 5. P. Sýkora (Rolinek, Čáslava), 15. Marosz (Rolinek, P. Sýkora), 17. Trončinský (P. Sýkora), 42. S. Treille (Perret), 50. S. Treille (Poulíček) - 10. Poletín (Flemming, Lauko), 51. Skokan (Valach). Rozhodčí: Fatejev (Rus.), Kika - Barvíř, Kis. Vyloučení: 5:6, navíc Tomica (Chomutov) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 7037.

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Wishart, Cardwell, Mojžíš, Holland, Ščotka - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - Perret, Poulíček, S. Treille - M. Kaut, Dušek, M. Beran - J. Sýkora, Bojko, Vondráček. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Chomutov: J. Laco - Valach, L. Chalupa, Valach, Dietz, Flemming, Dlapa, Slovák, Grman - Vondrka, V. Růžička ml., Tomica - Tomeček, Skokan, Koblasa - Lauko, Huml, Poletín - Havel, Kůs, A. Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.