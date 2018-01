Praha - Přímý souboj o druhé místo nabídne páteční 41. kolo hokejové extraligy. Třetí Brno přivítá Hradec Králové, na který ztrácí jediný bod. Kometa zvítězila devětkrát za sebou a k přeskočení nejbližšího soka stačí obhájci titulu jakákoliv výhra, neboť má těsně lepší skóre. Mezi sebou se utkají i všechny zbývající celky první šestky: Vítkovice hostí Olomouc, vedoucí Plzeň se představí na ledě Třince.

Brno je v laufu a nechce slevit. "Není potřeba myslet na naši vítěznou sérii. Chceme se po dlouhé době předvést před domácími diváky a jít do zápasu s tím, že vyhrajeme. Čeká nás duel o druhé místo. Možná to bude zápas kola, ale nepovažuji to za podstatné. Naším cílem je dosáhnout před play off co nejlepší umístění v tabulce," uvedl trenér Komety Kamil Pokorný.

Do sestavy Komety se vrátí útočníci Vojtěch Němec a Vondráček, kteří nemohli hrát v úterní dohrávce ve Zlíně, protože ve 30. kole už hráli za jiné týmy. Nejistý je start zraněného Nahodila.

Mezi tyče Mountfieldu se vrací týmová jednička Rybár. "Na Spartě to z naší strany bylo těžkopádné a upracované, bez energie. Možná se projevil i program, který máme v nohách, i různé nemoci a virózy. Ale to samozřejmě není žádná omluva. Musíme se zlepšit," uvedl trenér Václav Sýkora.

"Brno je výborný tým, který je ještě silnější na domácím ledě. Pojedeme tam s pokorou a budeme chtít utlouct nějaké body," vyhlíží atraktivní, ale těžký souboj obránce Filip Pavlík.

Vítkovice na domácím ledě z minulých osmi utkání sedmkrát naplno zabodovaly a stejným způsobem chtějí odčinit porážku ze Zlína, kde jim zápas utekl v závěru. Po dlouhých letech domácích triumfů však s Olomoucí poslední dva zápasy v Ostravě prohrály. "Proti nám bude stát houževnatý a silný soupeř, jež má výkony podpořené faktem, že je v šestce a ohrožuje první pětici týmů. Všechny zápasy v této i v minulých sezonách s námi byly hodně vyrovnané, což čekáme i teď," řekl kouč Jakub Petr. Schází Výtisk.

Olomouc dlouhodobě moří potíže se zraněními a situace se příliš nelepší. Kouč Zdeněk Venera má mimo hru obránce Ondruška, Škůrka, Dujsíka a Staňka, v týdnu navíc skončilo hostování Čápovi, a snad jen v případě Lukáše Galvase se rýsuje brzký návrat na led. Poprvé se v olomouckém dresu proti mateřskému klubu představí útočník Irgl.

Plzeň má v čele soutěže desetibodový náskok. "Zápasy už začínají být jako v play off, takže musíme jít do všeho s tím, že chceme vyhrát a připravit se dobře na konec sezóny. Navíc proti Třinci to je vždycky vyhecované utkání. Pro naše sebevědomí je super, že jsme v neděli vyhráli venku (v Litvínově), protože se nám u soupeřů moc nedařilo," uvedl útočník Milan Gulaš, člen nominace na olympijský turnaj.

Třinec vstřebává hořkost úterního vyřazení z Ligy mistrů, když měl na dosah finálový zápas na domácím ledě. Oceláři musejí kromě zklamání rychle zahnat také únavu; v pátek v Plzni je čeká už osmý lednový zápas. "Leden je skutečně náročný. Zápasy teď jdou rychle za sebou, ale my se s tím vypořádáme. Proti Plzni se chceme prezentovat ve stylu, jakým jsme odehráli zápas s Jyväskylä a snad budeme i více produktivní," řekl trenér Václav Varaďa, který bude postrádat pouze zraněného Petružálka.

Poslední Jihlava si dovezla z posledních dvou kol dva body z Olomouce a bod z Mladé Boleslavi. "Cením si toho, že jsme v obou zápasech prokázali bojovnost. Psychicky nám pomohlo, že jsme se přiblížili předposlednímu Litvínovu na tříbodový rozdíl. Naším cílem je v domácím prostředí bodovat i se Spartou, která bojuje o play off," poznamenal asistent trenéra František Zeman. Dukla z posledních dvou vzájemných duelů se Spartou vytěžila čtyři body.

Sparta výhrou 2:1 v prodloužení nad Hradcem Králové přerušila v úterní dohrávce sérii tří zápasů bez bodového zisku. "Pro nás šlo o parádní nakopnutí. Jako trenéři jsme mohli vidět, čeho jsou hráči schopní. Nemůžeme uhýbat. A nebudeme akceptovat nic míň než takovéhle výkony i pro zbytek sezony, protože jsme zase další její kousek prospali a musíme zabrat," prohlásil důrazně kouč Jaroslav Nedvěd.

Od úterního utkání přibyly v klubu dvě staronové tváře. Realizační tým se rozrostl o kouče Radima Rulíka, která nedávno skončil v Litvínově, v pátek už by měl být podle informací ČTK v sestavě útočník Jan Buchtele, posila ze Slovanu Bratislava.

Pardubice bodovaly pětkrát po sobě a body během této série ztratily jen při porážce v nájezdech s Třincem. Nyní stojí v cestě Zlín. "Berani mají v posledních utkání výbornou formu, zdobí je smrtící přesilovky. Hodně vsází na jednu pětku, která je produktivní. Zlínskou oporou je také brankář Libor Kašík. Hrajeme o šest bodů, nastoupíme doma, takže musíme potvrdit pravidlo 'můj dům - můj hrad'," prohlásil trenér Miloš Holaň.

Berani v posledních třech zápasech, které odehráli na domácím ledě, získali šest bodů. Naprázdno vyšli jen z posledního duelu s Kometou (2:4). "Máme před sebou dva důležité zápasy v Pardubicích a Liberci, které napoví více o složení play off. Rádi bychom v přímém souboji o sedmé místo v Pardubicích zvítězili a nechali soupeře v tabulce za sebou. Budeme spoléhat na defenzívu, dobrý výkon brankáře Kašíka a brejky," řekl trenér Zlína Robert Svoboda, který bude mít k dispozici kompletní tým.

Liberec třikrát za sebou v extralize nebodoval, navíc musel vstřebat semifinálové vyřazení v Lize mistrů. "Domácí soutěž je nyní na prvním místě, i když jsme chtěli přes Växjö postoupit. Nyní už přemýšlíme nad pátečním zápasem a v poslední čtvrtině základní části se pokusíme dostat do desítky," uvedl útočník Petr Jelínek.

Litvínov prohrál šestkrát v řadě, v pěti posledních utkáních nebodoval a za tři předchozí utkání inkasoval 15 branek. "V tréninku jsme se hodně věnovali defenzivní činnosti. Do Liberce pojedeme vyhrát a zlomit konečně tu bídnou bilanci posledních zápasů. Kluci si postupně zvykají na systém, který po nich chceme, tak snad se to ukáže už v pátek," přál si Jiří Šlégr, který v pozici šéfa nově složeného realizačního týmu Vervy stále čeká na první bodový zisk. Nyní je před ním třetí pokus.

Důležité body budou ve hře i v Chomutově, kde desátí Piráti změří síly s jedenáctou Mladou Boleslaví. Středočeši mají na domácí čtyřbodové manko. "Chceme být do desátého místa a v tomto boji potřebujeme každý bod," řekl pro klubový web obránce Vladimír Eminger.

Statistické údaje před pátečním 41. kolem hokejové extraligy: -------- Piráti Chomutov (10.) - BK Mladá Boleslav (11.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1, 2:3 po sam. nájezdech, 0:5. Nejproduktivnější hráči: Michal Vondrka 40 zápasů/35 bodů (17 branek + 18 asistencí) - Jakub Orsava 40/25 (17+8). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš průměr 2,59 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,30 procenta a jednou udržel čisté konto, Dominik Pavlát 9,23 a 77,78 - Brandon Maxwell 2,44, 91,99 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,36 a 92,27. Zajímavosti: - Piráti prohráli pouze dva z posledních osmi zápasů. - Mladá Boleslav venku prohrála osmkrát za sebou a získala při této sérii jediný bod. Naposledy mimo svůj led slavila 26. listopadu, kdy vyhrála v Třinci 4:2. HC Dukla Jihlava (14.) - HC Sparta Praha (9.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4, 4:2, 5:6 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Čachotský 39/21 (7+14) - Lukáš Pech 38/32 (9+23). Statistiky brankářů: Lars Volden 2,51, 90,96 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Škarek 2,60 a 90,02 - Sami Aittokallio 2,42, 91,89 a jednou udržel čisté konto, David Honzík 2,82 a 89,94, Ján Laco 2,95 a 88,55. Zajímavosti: - Dukla prohrála devět z posledních jedenácti zápasů. - Sparta po třech zápasech zabrala a vyhrála v úterý nad Hradcem Králové 2:1 v prodloužení. - Jihlavský obránce Petr Šidlík dnes slaví 24. narozeniny. HC Vítkovice Ridera (4.) - HC Olomouc (6.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:2, 3:4 po sam. nájezdech, 1:0. Nejproduktivnější hráči: Jakub Lev 41/28 (17+11) - Jan Knotek 39/24 (14+10). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 2,02, 93,46 a čtyřikrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,51 a 91,37 - Branislav Konrád 2,35, 90,87 a sedmkrát udržel čisté konto, Martin Falter 2,20 a 88,00. Zajímavosti: - Ostravané vyhráli doma sedm z posledních osmi zápasů. - Olomouc venku po předchozí sérii tří výher dvakrát za sebou nebodovala. - Vítkovice prohrály ve vzájemných zápasech doma dvakrát za sebou. - Vítkovický útočník David Květoň může sehrát v neděli na Spartě 600. zápas v extralize. HC Kometa Brno (3.) - Mountfield Hradec Králové (2.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:2, 1:2, 0:1 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Martin Erat 40/41 (11+30) - Jaroslav Bednář 36/32 (10+22). Statistiky brankářů: Marek Čiliak 2,06, 92,31 a pětkrát udržel čisté konto, Marek Langhamer 1,78, 93,71 a jednou udržel čisté konto, Karel Vejmelka 2,09, 92,36 a dvakrát udržel čisté konto - Patrik Rybár 1,49, 93,79 a sedmkrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 1,87 a 94,23. Zajímavosti: - Kometa vyhrála devětkrát za sebou a ztratila při této sérii jen dva body. - Mountfield prohrál dva z posledních tří zápasů, v kterých získal čtyři body. - Brněnský útočník Jan Hruška oslaví v sobotu 32. narozeniny. - Slovinský obránce Blaž Gregorc z Hradce Králové dnes slaví 28. narozeniny. Bílí Tygři Liberec (12.) - HC Verva Litvínov (13.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 0:2, 3:2 po sam. nájezdech, 4:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Martin Bakoš 39/28 (8+20) - Viktor Hübl 33/29 (10+19). Statistiky brankářů: Roman Will 2,78, 89,91 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Janus 3,07, 88,24 a jednou udržel čisté konto, Aleš Stezka 4,20 a 86,79 - Michael Petrásek 2,52, 91,67 a čtyřikrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 3,76, 87,76 a jednou udržel čisté konto, Jakub Soukup 6,92 a 80,65. Zajímavosti: - Liberec třikrát za sebou nebodoval při skóre 4:11. - Litvínov prohrál šestkrát za sebou a získal v této sérii jediný bod. - Verva po odvolání trenéra Radima Rulíka a nástupu Jiří Šlégra ještě nebodovala - prohrála doma s Kometou Brno 1:4 i s Plzní 4:5. - Bílí Tygři se v úterý představili v odvetě semifinále Ligy mistrů ve Växjö, kde po domácí remíze 1:1 podlehli 1:6 a se soutěží se rozloučili. - Liberecký útočník Lukáš Krenželok může sehrát v neděli se Zlínem 800. zápas v extralize. HC Dynamo Pardubice (8.) - Aukro Berani Zlín (7.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:0, 4:3 v prodl., 2:5. Nejproduktivnější hráči: Petr Sýkora 33/27 (14+13) - Roberts Bukarts 38/35 (17+18). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 2,50, 91,86 a dvakrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,25, 92,48 a dvakrát udržel čisté konto, Martin Růžička 4,97 a 83,78 - Libor Kašík 2,31, 92,71 a dvakrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 5,05 a 86,44. Zajímavosti: - Dynamo bodovalo pětkrát za sebou, z toho čtyřikrát naplno. Ztratilo při této sérii jen dva body. - Zlín prohrál tři z posledních pěti zápasů a získal v nich šest bodů. - Berani bodovali v Pardubicích sedmkrát za sebou - po čtyřech výhrách poslední tři duely na východě Čech prohráli v nastavení. - Zlínský obránce Tomáš Žižka může jako 15. hráč v historii dosáhnotu na hranici 1000 zápasů v domácí nejvyšší soutěži. Dosud ji překonali Petr Kadlec (1237 zápasů), František Ptáček (1209), Petr Leška (1156), Ondřej Veselý (1142), Jan Peterek (1139), Jiří Burger (1130), Ondřej Kratěna (1104), Viktor Hübl (1046), Marek Melenovský (1043), Jiří Hanzlík (1036), Josef Řezníček (1035), Radim Tesařík (1022), Lukáš Galvas a Pavel Kolařík (oba 1012). - Útočník Beranů Jiří Ondráček může nastoupit v 500. utkání v extralize. HC Škoda Plzeň (1.) - HC Oceláři Třinec (5.). Začátek zápasu: 18:20 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:5, 2:3 v prodl., 4:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 40/52 (19+33) - Martin Růžička 37/45 (23+20). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 2,03, 92,72 a pětkrát udržel čisté konto, Alexandr Hylák 2,47, 90,91 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 7,32 a 80,00 - Šimon Hrubec 2,12, 92,19 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,49 a 90,82, Peter Hamerlík 2,95 a 89,39. Zajímavosti: - Plzeň vyhrála tři z posledních čtyř zápasů a získala v nich devět bodů. - Oceláři po sérii čtyř výher podlehli v neděli doma Kometě Brno 2:5. Venku ale Třinec bodoval osmkrát za sebou a z toho šestkrát vyhrál. - Třinec bodoval v Plzni šestkrát za sebou - čtyřikrát na plno a dvakrát prohrál v nastavení. - Třinec v úterý hrál doma odvetu semifinále Ligy mistrů proti Jyväskylä a postup nevybojoval. Po prohře ve Finsku 2:4 mu nestačil výsledek 4:3 po samostatných nájezdech. - Plzeňský útočník Jaroslav Kracík dnes slaví 35. narozeniny. Další program: -------- Neděle 21. ledna - 42. kolo: 15:00 HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera (1:6, 2:4, 3:7), Oceláři Třinec - HC Dukla Jihlava (2:0, 3:0, 0:1 v prodl.), Bílí Tygři Liberec - Aukro Berani Zlín (3:2, 2:3 v prodl., 3:4), 15:30 Piráti Chomutov - HC Dynamo Pardubice (4:1, 3:2, 2:5), 17:00 HC Olomouc - HC Škoda Plzeň (0:10, 5:0, 0:6), 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno (3:2, 0:2, 1:4), 18:20 Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov (0:3, 4:5 po sam. nájezdech, 4:3; ČT Sport).