Praha - V nových sociálních domovech, které plánuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jako sociální bydlení, by nemělo být víc než 12 bytů. Obce by na výstavbu těchto ubytovacích zařízení měly dostat peníze od státu, a to až do výše celkových nákladů. ČTK to po jednání na ministerstvu pro místní rozvoj sdělila Platforma pro sociální bydlení a poslanci Pirátské strany. Záměr zřídit obecní ubytovny platforma i Piráti už dřív kritizovali. Podle nich by lidem v nouzi pomohly sociální byty, ne další ubytovací zařízení.

O podobě zákona o sociálním bydlení má jednat grémium, v němž jsou zástupci ministerstev, svazu a sdružení měst a obcí, platforma i politici. Poprvé se sešlo ve čtvrtek, zasedat by mělo každý měsíc. Podle legislativního plánu vlády v demisi Andreje Babiše (ANO) by zákon o sociálním bydlení měl platit od ledna 2021. MMR má mít obrysy normy, tedy takzvaný věcný záměr hotový letos v říjnu.

Podle návrhu MMR by do sociálního bydlení spadaly sociální byty, které už obce mají, a také nové sociální domovy. Tato ubytovací zařízení by byla pro lidi "bez kompetencí k samostatnému bydlení, neschopné či neochotné plnit povinnosti spojené s nájemním bydlením". Na pomoc by dosáhli žadatelé s "tržním selháním" v bydlení, tedy bez bytu, z azylových domů a ubytoven, s nekvalitním či přelidněným bydlením, ale třeba i postižení a senioři.

"Ministryně (pro místní rozvoj v demisi Klára Dostálová z ANO) opakovaně ujistila, že řešení počítá pouze s bytovými jednotkami s vlastním příslušenstvím. V jednom domě by mělo být maximálně 12 bytů a domy by nebyly segregované. Investiční podpora pro obce by měla dosahovat až sto procent nákladů," uvedla po prvním jednání grémia platforma.

Podle jejího předsedy Štěpána Ripky ale ministerstvo nemá analýzu, která by prokazovala potřebnost sociálních domovů a jejich přínos. "Pokud by se jednalo o standardní byty, které zaručují autonomii, právní jistotu, nebudou segregované a umožní běžné sociální kontakty, takový program by odpovídal programovému prohlášení vlády a mohl by snížit počty lidí v bytové nouzi. Pokud by se jednalo o jakoukoliv formu nových ubytoven, počet osob v bytové nouzi se naopak zvýší," uvedl Ripka. Zdůraznil, že nestačí jen investiční program pro výstavbu, ale nutná bude také sociální práce s potřebnými, zacílení dávek i podpora obcí.

Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše statistiky ukazují, že kvalita bydlení má vliv na zdraví, vzdělávání, uplatnění v práci i zadluženost, stát by měl mít proto zájem věc řešit co nejdřív, "nehasit nepříznivou situaci" a zajistit dostupné bydlení. "Draft věcného záměru ani směr, kterým se pravděpodobně bude věc ubírat, toto bohužel nenaplňuje," uvedl Bartoš.

Piráti varují, že by mohla vzniknout řada ubytoven, ale jen málo bytů. Poukazují na to, že koncentrace lidí v tísni na jednom místě zvyšuje riziko vzniku ghetta.

Se zákonem o sociálním bydlení počítala už Sobotkova vláda ČSSD, ANO a lidovců. Norma, kterou tehdy chystalo ministerstvo práce, měla původně platit od loňska. Koalice se na ní za minulé volební období shodnout nedokázala. Lišily se hlavně představy ČSSD a ANO o tom, kdo má mít na sociální byt nárok a kdo ho má potřebným zajišťovat. Ministerstvo pro místní rozvoj pracovalo na návrhu už v minulosti, před lety také zvažovalo zřízení obecních ubytoven.