New York - Duelem mezi Los Angeles a Vancouverem začne v sobotu program 109 přípravných zápasů před startem NHL. Právě Kings a Canucks se představí ve dvou utkáních poprvé v Číně, ve čtvrtek 21. září v Šanghaji a o dva dny později v Pekingu. Nový klub soutěže Vegas Golden Knights čeká první vystoupení v neděli na ledě Vancouveru.

První testovací duel v domácí T-Mobile Areně sehraje Vegas v úterý 26. září proti Los Angeles. V sobotu 23. září čeká Detroit první vystoupení v nové Little Ceasars Arena, kde přivítá Boston.

Vedle Šanghaje a Pekingu se kluby představí mimo působiště NHL také v Uniondale, Québecu, State College, Allentownu, Bridgeportu, Cranberry Township, Summerside, Tucsonu, Saskatoonu a Kansas City.

Program přípravných zápasů před startem NHL:

Sobota 16. září:

Los Angeles - Vancouver.

Neděle 17. září:

New York Islanders - Philadelphia (v Uniondale), Vancouver - Vegas.

Pondělí 18. září:

Buffalo - Carolina, Montreal - Boston (v Québecu), New York Rangers - New York Islanders, New Jersey - Washington, Ottawa - Toronto, Winnipeg - Minnesota, Edmonton - Calgary, Calgary - Edmonton, Arizona - Los Angeles.

Úterý 19. září:

Nashville - Florida, Columbus - Chicago, Boston - Detroit, Pittsburgh - Buffalo (ve State College), Tampa Bay - Carolina, Toronto - Ottawa, Nashville - Florida, Dallas - St. Louis, Colorado - Vegas, San Jose - Anaheim.

Středa 20. září:

Pittsburgh - Detroit, New York Rangers - New Jersey, Philadelphia - New York Islanders (v Allentownu), New York Islanders - Philadelphia, Carolina - Tampa Bay, Montreal - Washington, St. Louis - Columbus, Winnipeg - Edmonton, Calgary - Vancouver, Anaheim - Arizona.

Čtvrtek 21. září:

Los Angeles - Vancouver (v Šanghaji), Montreal - New Jersey, Boston - Philadelphia, Minnesota - Winnipeg, Chicago - Detroit, Colorado - Dallas, San Jose - Vegas.

Pátek 22. září:

Columbus - Pittsburgh, Washington - St. Louis, Toronto - Buffalo, Tampa Bay - Nashville, New York Islanders - New York Rangers (v Bridgeportu), Calgary - Arizona, Edmonton - Vancouver, Anaheim - Los Angeles.

Sobota 23. září:

Vancouver - Los Angeles (v Pekingu), Minnesota - Colorado, Detroit - Boston, Washington - Carolina, Ottawa - Montreal, New Jersey - New York Rangers, Buffalo - Toronto, St. Louis - Dallas, Chicago - Columbus, Arizona - San Jose, Edmonton - Winnipeg.

Neděle 24. září:

Columbus - Nashville, Tampa Bay - Florida, Colorado - Minnesota, Anaheim - Vegas, Pittsburgh - St. Louis (v Cranberry Township).

Pondělí 25. září:

Ottawa - New Jersey (v Summerside), Boston - Chicago, New York Islanders - New Jersey, New York Rangers - Philadelphia, Toronto - Montreal, Detroit - Pittsburgh, Winnipeg - Calgary, Dallas - Colorado, Edmonton - Carolina, Arizona - Anaheim (v Tucsonu).

Úterý 26. září:

Philadelphia - New York Rangers, Columbus - St. Louis, Florida - Tampa Bay, Dallas - Minnesota, Vegas - Los Angeles.

Středa 27. září:

Pittsburgh - Buffalo, Washington - New Jersey, Montreal - Toronto (v Québeku), Winnipeg - Ottawa, Edmonton - Carolina (v Saskatoonu).

Čtvrtek 28. září:

Philadelphia - Boston, Detroit - Chicago, Florida - Tampa Bay, Nashville - Columbus, St. Louis - Minnesota (v Kansas City), Vancouver - Calgary, Vegas - Colorado, Anaheim - San Jose, Los Angeles - Arizona.

Pátek 29. září:

Montreal - Florida, Buffalo - New York Islanders, Detroit - Toronto, Carolina - Washington.

Sobota 30. září:

Pittsburgh - Columbus, Toronto - Detroit, Montreal - Ottawa, Minnesota - Dallas, Nashville - Tampa Bay, Chicago - Boston, Calgary - Winnipeg, San Jose - Arizona, Vancouver - Edmonton, Los Angeles - Anaheim.

Neděle 1. října:

St. Louis - Washington, Philadelphia - New York Islanders, Vegas - San Jose.