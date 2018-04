Praha - Bitva o Masarykův pohár v hokejové extralize odstartuje v sobotu v Třinci a domácí Oceláři budou dalším celkem, který se pokusí zastavit druhým rokem v play off kralující Kometu Brno. Ta v případě, že zvládne i šestou sérii za sebou, získá rekordní 13. titul v historii. Oceláři dosud slavili triumf jen v roce 2011.

Třinec si o zlato v hokejové extralize zahraje tři roky po neúspěšné sérii s Litvínovem, tentokrát ale do finále nejde jako výrazný favorit. Postrádá navíc dlouhodobě zraněného kanonýra Martina Růžičku, který v základní části vstřelil Kometě pět gólů a byl esem, které na Brňany mohlo platit.

Rozjetá Kometa s impozantní bilancí v play off v posledních letech bude pro Oceláře těžkým soustem. "Člověk si už ve finále nevybere. Nemůžeme jít do toho s tím, že je Kometa lehký soupeř. Vyhráli loni titul, letos se dostali do finále jednoznačně a zaslouženě přes Plzeň, ve čtvrtfinále stejně přešli přes Vítkovice. Jsme ve finále, to bude s kýmkoliv extrémně náročné. Kometa má mimořádně kvalitní a našlapaný kádr, ale odhodlání nám nechybí," řekl třinecký trenér Václav Varaďa.

Jeho tým díky lepšímu postavení v základní části zahájí sérii doma a teoreticky by měl výhodu rozhodující sedmé partie v domácím prostředí. "Třeba ve čtvrtfinále to výhoda byla, proti Hradci v semifinále ale bylo výhodou, že jsme začali venku. Může to hrát velkou roli, fanoušci nás doma vždy hnali. Ale těžko říct, v průběhu základní části byla naše utkání s Brnem vyrovnaná. Čeká nás těžká série a nerad bych předjímal, jak to dopadne. My jdeme do toho s tím, že chceme uspět," doplnil Varaďa.

Brňané se netají touhou obhájit titul, což se naposledy podařilo před jedenácti lety Spartě. Do role mírného favorita finále je staví bilance z play off, kde z posledních 15 zápasů pouze jeden prohráli.

"Třinec má svůj rukopis, který nemění. Hraje aktivní hokej. Myslím si, že série bude pro diváky zajímavá," uvedl hlavní kouč a současně majitel Komety Libor Zábranský a ocenil kvality svého protějšku Varadi, jenž odehrál v sezoně 2009/10 čtrnáct extraligových duelů v barvách brněnského klubu. "Je to fantastický chlap. Nedivím se, že je díky němu Třinec tak vysoko. Měl vysokou kvalitu jako hráč a stejnou má v roli kouče," dodal Zábranský.

Víc ale hru ani sílu finálového soupeře nechtěl rozebírat. "Díváme se sami na sebe. Tak to říkám před každou sérií. Věřím klukům a neuvěřitelné vnitřní síle týmu. Nezajímáme se o soupeře, rozhodčí. O nikoho," řekl Zábranský.

Kapitán Komety Leoš Čermák vidí hlavní sílu Třince v dobrém bruslení a načasované formě. "Nevím ale, jakou taktiku na nás zvolí. Nejsem jasnovidec, ale každý bude chtít podat co nejlepší výkon z obrany. Předpokládám, že se doma bude Třinec snažit o útočný hokej. Těží z rychlých protiútoků, takže se bude snažit produkovat svoji úspěšnou hru ze základní části a play off," uvedl brněnský útočník.

První finále, které se hraje v sobotu od 18:20, je už vyprodané. Na nedělní zápas (16:00) ještě poslední vstupenky zbývají v předprodeji.

Statistické údaje před zápasy finále extraligy - 14. a 15. dubna: -------- HC Oceláři Třinec (po základní části 3.) - HC Kometa Brno (5.). Začátky: sobota 18:20 (ČT sport), neděle 16:00 (ČT sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 4:5 po sam. nájezdech, 4:1, 3:2, 2:5 (nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 5 branek + 3 asistence - Martin Erat 2+4). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: dosud spolu nehrály. Nejproduktivnější hráči v play off: David Cienciala 13 zápasů/13 bodů (6 branek + 7 asistencí) - Hynek Zohorna 9/11 (6+5). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Martin Růžička 49/54 (29+25) - Martin Erat 49/46 (12+34). Statistiky brankářů v play off: Šimon Hrubec průměr 1,88 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 93,32 procenta, Peter Hamerlík 1,71 a 94,12 - Marek Čiliak 1,52, 94,66 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Šimon Hrubec 2,03, 92,82 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,49 a 90,82, Peter Hamerlík 3,19 a 88,24 - Marek Čiliak 2,27, 91,60 a šestkrát udržel čisté konto, Marek Langhamer 1,96, 92,47 a dvakrát udržel čisté konto, Karel Vejmelka 2,09, 92,36 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Dvanáctinásobný mistr Brno se představí ve finále popáté. V letech 1971, 2012 a 2014 získala Kometa stříbro a loni dosáhla na titul. Na kontě má triumfy z let 1955 až 1958 a 1960 až 1966, kdy se play off nehrálo. Kometa je společně s Duklou Jihlava s 12 tituly nejúspěšnějším klubem v historii nejvyšší soutěže a může se osamostatnit v čele. Stříbro získali Brňané šestkrát a bronz čtyřikrát. - Oceláři hrají ve své 23. extraligové sezoně počtvrté finále. V roce 2011 získali titul, v letech 1998 a 2015 skončili druzí a mají také bronz z roku 1999. - V kádru Komety je 28 hráčů, kteří se během sezony podíleli na loňském triumfu - brankáři Marek Čiliak, Karel Vejmelka a Pavel Jekel, obránci Tomáš Bartejs, Michal Gulaši, Filip Král, Jakub Krejčík, Tomáš Malec, Dalimil Mikyska, Ondřej Němec, Jan Štencel a Lukáš Vágner a útočníci Leoš Čermák, Martin Dočekal, Martin Erat, Adam Gajarský, Marcel Haščák, Tomáš Havránek, Luboš Horký, Jan Hruška, Petr Kratochvíl, Alexandre Mallet, Martin Nečas, Tomáš Vincour, Tomáš Vondráček, Martin Zaťovič, Hynek Zohorna a Radim Zohorna. - Titul s Oceláři v roce 2011 získali ze současného kádru brankář Peter Hamerlík, obránce Lukáš Krajíček a útočníci Martin Adamský, Erik Hrňa, Jiří Polanský a Martin Růžička. Vybojovali ho také jako hráči současný trenér Třince Václav Varaďa a sportovní ředitel Jan Peterek. - Útočník Martin Růžička byl i v roce 2006 v mistrovském kádru Sparty. Obránce Třince Tomáš Linhart získal v roce 2005 zlato s Pardubicemi. Se stejným klubem triumfoval dvakrát v letech 2010 a 2012 útočník Daniel Rákos, Rostislav Martynek a Jakub Petružálek vyhráli extraligu v roce 2015 s Litvínovem, který ve finále zdolal Oceláře. Růžička je mistrem světa z roku 2010 z Kolína nad Rýnem. - Třinecký útočník Jakub Petružálek vyhrál také v roce 2013 Gagarinův pohár v KHL s Dynamem Moskva. Polský útočník Aron Chmielewski slavil triumf v roce 2013 v Polsku s Krakovem, slovenský forvard Vladimír Dravecký má zlato z rodné země z let 2010 a 2011 s Košicemi a jeho krajan Tomáš Marcinko slavil se stejným klubem v roce 2014. - Obránce Ondřej Němec z Komety vyhrál extraligu i v roce 2009 s Karlovými Vary a je i mistrem světa z roku 2010, kde byl i bek Michal Barinka. Útočník Martin Zaťovič získal také zlato i před lety devíti s Energií a Petr Holík v roce 2014 se Zlínem. Trenér, generální manažer a majitel Komety Libor Zábranský starší získal jako hráč tituly se Vsetínem v roce 1999 a se Spartou o dva roky později. - Útočník Marcel Haščák triumfoval na Slovensku v roce 2011 s Košicemi. - Útočník Komety Martin Erat slavil také juniorský triumf. Je mistrem světa hráčů do 20 let z roku 2001, ve stejném roce vyhrál v zámořské juniorské WHL titul s Red Deer i Memorial Cup pro vítěz celé CHL. - Čtyřicetiletý Čermák má ve sbírce v extralize celkem sedm medailí - zlato, tři stříbra a tři bronzy. - Třinecký útočník Jiří Polanský je odchovancem Komety, ale do Třince odešel rodák z Brna už v roce 1998 v 16 letech. Útočníci Martin Adamský a Milan Mikulík působili v Kometě v letech 2001 a 2002 v první lize a Vladimír Svačina krátce v play off druhé nejvyšší soutěže v roce 2009. - Slovenský obránce Komety Tomáš Malec hrál za Třinec v letech 2007 až 2010. - Třinecký útočník David Cienciala je s 13 body za šest branek a sedm asistencí z 13 utkání nejproduktivnějším hráčem play off. - Brněnský brankář Marek Čiliak vládne statistikám brankářů play off s průměrem 1,52 obdržené branky na zápas a úspěšností zákroků 94,66 procenta. - Třinec vyhrála doma šest ze sedmi utkání v letošním play off. Podlehl na vlastním ledě pouze ve čtvrtém semifinále Hradci Králové 1:2 v prodloužení. - Kometa prohrála jediný z devíti zápasů v letošním play off. Ve čtvrtém semifinále podlehla doma Plzni 1:2. Venku vyhráli Brňané všech pět duelů.