Praha - Trenér českých basketbalistů Ronen Ginzburg zařadil do širší nominace pro listopadovou část kvalifikace o mistrovství světa 2019 také Jana Veselého z Fenerbahce Istanbul. A to i přesto, že hráči z Euroligy nemají kvůli termínové kolizi dovoleno reprezentovat. Ve výběru 24 jmen chybějí hned čtyři hráči ze zářijového mistrovství Evropy, naopak šanci zabojovat o nominaci má i teprve sedmnáctiletý velký talent Vít Krejčí ze Zaragozy.

Momentálně se zdá, že Veselý nebude moci týmu pomoct, ale vedení reprezentace se přesto českou hvězdu rozhodlo zařadit do nominace pro případ, že by na poslední chvíli došlo k dohodě mezi FIBA a Euroligou a ta hráče uvolnila. "Zatím nevím o žádném hráči Euroligy, který by mohl hrát. Ale nechtěli jsme si úplně zavřít dveře," uvedl manažer reprezentace Michal Šob.

"My jsme Fenerbahce navrhli, že by se Honza k nám mohl připojit až na zápas ve Finsku. Logisticky by to bylo možné a my bychom ho i za těchto podmínek chtěli. Případ uzavřen není, jedná se, ale přístup Euroligy ke kvalifikaci je negativní a kluby i hráči to podle toho berou. Ale Honza zájem reprezentovat má," dodal.

Do národního týmu se oproti poslednímu šampionátu mohou vrátit také Pavel Houška, Pavel Pumprla, David Jelínek, Ondřej Balvín a Blake Schilb. Ginzburg naopak nezařadil do výběru Adama Pecháčka, který se letos v létě zřekl dodatečné nominace na mistrovství Evropy. "Co udělal, mě zklamalo a nepomohlo mu to, ale nemělo to na nominaci vliv. Možná dostane šanci příště, ale teď nebyl důvod. Na jeho pozici máme dost hráčů," uvedl Ginzburg.

Do nominace se nevešla také čtveřice hráčů z posledního šampionátu. Tomáše Kyzlinka s Lukášem Palyzou vyřadilo zranění. Hlavního rozehrávače Tomáše Satoranského nepustí povinnosti v NBA. A dosavadní kapitán Jiří Welsch ukončil po ME reprezentační kariéru. Jeho oficiální rozloučení s českými fanoušky se uskuteční právě před domácím kvalifikačním duelem s Islandem 24. listopadu v Pardubicích, kde nyní Welsch působí. Druhý zápas sehrají Češi 27. listopadu ve Finsku.

Šanci pak dostává hned několik mladých hráčů jako Radim Klečka, Radovan Kouřil, Viktor Půlpán nebo Ondřej Sehnal, kteří zatím v seniorské reprezentaci nebyli. Pozvánku by mohl dostat také Krejčí, který je považovaný za podobný talent, jako kdysi býval Satoranský. Nyní roste v rezervě Zaragozy a už poutá pozornost skautů z NBA.

"Je to jeden z největších talentů českého basketbalu a máme s ním plány," řekl Ginzburg. "Před dvěma týdny se vrátil po zranění a musí ještě získat zpátky sílu. Ještě jsme se nerozhodli, jestli bude v konečné nominaci. Ale bude velkou částí národního týmu. Je to jméno pro budoucnost," dodal.

Z 24 jmen odeslaných na FIBA musí Ginzburg vybrat finální dvanáctku na kvalifikaci s Islandem. Na Finsko může vybrat jinou dvanáctku, ale musí se jednat jen o hráče ze širší nominace. Na únorové pokračování kvalifikace pak může vybrat nových 24 hráčů.

Ginzburg vede národní tým od roku 2015, nedávno se dohodl na další spolupráci až do ME 2021 a bude trenérem na plný úvazek. Omezil však realizační tým a zatím bude mít jediného asistenta. Tím zůstává Lubomír Růžička, který zároveň vede v lize Svitavy. Manažerem reprezentace zůstává Michal Šob.

Širší nominace basketbalistů na listopadové kvalifikační zápasy o MS 2019:

Rozehrávači: Radim Klečka, Radovan Kouřil, Jakub Šiřina (všichni Opava), Vít Krejčí (Olivar Zaragoza/Šp.), Viktor Půlpán (Pardubice), Tomáš Vyoral (Nymburk).

Křídla: Vojtěch Hruban, Jaromír Bohačík, Pavel Pumprla (všichni Nymburk), Michal Mareš, Ondřej Sehnal (oba USK Praha), Petr Šafarčík (Kolín), Blake Schilb (Sevilla/Šp.), David Jelínek (Andorra/Šp.), Tomáš Pomikálek (Děčín).

Pivoti: Patrik Auda (Rosa Radom/Pol.), Ondřej Balvín (Gran Canaria/Šp.), Pavel Houška (Děčín), Martin Kříž, Martin Peterka (oba Nymburk), Ladislav Pecka (Ústí nad Labem), Šimon Puršl (Svitavy), Kamil Švrdlík (Pardubice), Jan Veselý (Fenerbahce/Tur.).