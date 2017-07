Praha - Hned šest basketbalistů, kteří pomohli k historickému sedmému místu na mistrovství Evropy v roce 2015, chybí v širší nominaci kouče Ronena Ginzburga na letošní kontinentální šampionát. Izraelský trenér nemůže počítat se službami Petra Bendy, Pavla Houšky, Davida Jelínka, Pavla Pumprly, Blakea Schilba a Luboše Bartoně, který se turnaje zúčastní jako asistent trenéra.

Zatímco Bartoň ukončil hráčskou kariéru, Benda, Schilb a Jelínek se rozhodli nereprezentovat. Pumprla není připraven po vážném zranění a oproti Houškovi se trenér rozhodl dát šanci mladším pivotům. Aktuálně je v širším výběru 22 hráčů. Do konce července lze širší výběr ještě změnit.

"Ztratili jsme tři hráče ze základní sestavy, a to Bendu, Pumprlu, Schilba. Ale je to zase výzva pro další hráče. Bude dost přípravných zápasů, aby se ukázalo, kdo na to má. Hráči, co byli na lavičce, nyní musejí převzít odpovědnost," řekl trenér Ginzburg na dnešní tiskové konferenci.

Na první týden přípravy trenér pozval několik nováčků, kteří dostanou šanci bojovat o nominaci, ale také o budoucí místo v kádru pro kvalifikaci mistrovství světa, která začne v listopadu.

Širší výběr se sešel v Praze už v pondělí a začal s přípravou. Zatím však chybí největší hvězdy v čele s Janem Veselým a Tomášem Satoranským, kteří se připojí až na začátku srpna.

"V úterý jsme začali s tréninky. Nyní je to hlavně o tom poznat nové hráče, s kterými můžeme pracovat. Kompletní tým bude až v srpnu, kdy se připojí i hlavní opory," dodal Ginzburg.

Češi budou mít přípravnou základnu v Praze. A to i proto, že je čeká několik cest do zahraničí, tak aby byli blízko letiště. Nejprve vyrazí na dva zápasy do Polska, následně jsou v plánu herní kempy ve Slovinsku, kde se vedle domácího celku utkají s Maďarskem a Gruzií. Generálkou pak bude dvojutkání v Lotyšsku. Mezitím v Praze na Královce přivítají 16. a 18. srpna Turecko a Finsko.

"Vždy mám rád, když se v přípravě odehraje co nejvíce zápasů, protože se tak dá tým nejlépe dohromady. Navíc je to asi nejzajímavější příprava, co jsme kdy měli. Je to dáno i tím úspěchem na posledním ME, takže si nás týmy zvou," ocenil rozehrávač Satoranský kvalitu soupeřů. "Jsem rád, že máme atraktivní soupeře i tady v Praze. Je super, že se fanoušci mají na co těšit. Ale nejen na Turecko, protože i Finsko patří ke špičce, i když tam nemají tak slavná jména," dodal.

Kvitoval i volbu Lotyšska pro generálku. S tímto soupeřem se čeští hráči dvakrát potkali před dvěma roky na ME, ale také loni v olympijské kvalifikaci, a mohou porovnat svou výkonnost.

"S Lotyšskem jsme poslední dva roky hráli pravidelně. Teď navíc budou mít i Kristapse Porzingise (pivota z NBA), takže budou ještě silnější. Bude to dobrý test toho, jak na tom jsme. Bude to výborná generálka. Ale nejdůležitější bude, jak se vstoupí do šampionátu. Opět začínáme proti domácím a vůbec netuším, co od Rumunska čekat. K tomu musíme celou přípravu směřovat," připomněl Satoranský úvodní duel šampionátu s Rumunskem 1. září.

Češi se v Kluži utkají také s obhájcem titulu Španělskem, Maďarskem, Černou Horou a Chorvatskem. Dál postoupí čtyři celky.

Širší nominace basketbalistů na ME:

Rozehrávači: Tomáš Satoranský (Washington Wizards/NBA), Jiří Welsch (Nymburk), Jakub Šiřina (Opava), Tomáš Vyoral (Děčín).

Křídla: Vojtěch Hruban, Martin Kříž (oba Nymburk), Tomáš Kyzlink (Bourg/Fr.), Jaromír Bohačík, Michal Mareš, Petr Šafarčík (všichni USK Praha), Lukáš Palyza (Děčín), Filip Halada (Komárno/SR), David Škranc (Pardubice).

Pivoti: Jan Veselý (Fenerbahce Istanbul/Tur.), Patrik Auda (Manresa/Šp.), Ondřej Balvín (Estudiantes Madrid/Šp.), Kamil Švrdlík (Pardubice), Adam Pecháček (Obradoiro/Šp.), Martin Peterka (Nymburk), Dalibor Fait (Jindřichův Hradec), Pavel Grunt, Filip Petružela (oba USK Praha).