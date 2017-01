Praha - Zastáncům protikuřáckého zákona se dnes v Senátu nepovedlo prosadit jeho přijetí bez možnosti tuto normu upravit. Proti se postavily senátorské kluby Starostů a ODS, které by chtěly navrhované zákazy a omezení alespoň částečně zmírnit. Očekává se, že projednávání zákona zabere senátorům přinejmenším značnou část dopoledne.

Zrychlené schválení beze změn navrhoval předseda senátního evropského výboru Václav Hampl z klubu KDU-ČSL a nezávislí. Argumentoval tím, že schválení zákona beze změn doporučily jednotně všechny senátní výbory, které se předlohou zabývaly a že Senát by ušetřil čas na projednávání dalších předloh. Sám pak ale později zmínil možnost zákonem zavést také zákaz kouření v automobilech, v nichž jedou i děti.

Hamplovi kluboví kolegové Jiří Čunek a Patrik Kunčar také chtěli normu pozměnit. Navrhli zrušit ustanovení, podle něhož by hospodští měli mít zakázáno nalévat alkohol podnapilým osobám. Podle Kunčara by podnapilost směla přezkoumávat jen policie a nelze to přenášet na soukromé osoby.

Vládní návrh počítá rovněž se sankcemi ve formě zákazu činnosti až na dva roky za porušení zákazu prodeje cigaret mimo vybraná místa nebo osobě mladší 18 let, případně za prodej alkoholu podnapilému člověku. Senátor Ivo Valenta (za Soukromníky) chce tyto sankce zrušit, podle něj jsou likvidační.

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) při obhajobě zákona odmítl snahy o odklad zavedení zákazu kouření. Podle něj by to bylo v rozporu s požadavky tabákové směrnice EU.

Norma má zavést především úplný zákaz kouření ve vnitřních prostorách pohostinských zařízeních či na nástupištích, užívání elektronických cigaret v nemocnicích, školách či nákupních centrech nebo prodej cigaret v automatech. Místopředseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) chce tyto zákazy nahradit absolutním zákazem kouření s účinností od začátku ledna 2025. Senátor ČSSD Jaroslav Malý to označil za "jarmareční pokusy".