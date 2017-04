Praha - V domácím fotbalovém poháru MOL Cupu se tento týden odehrají obě semifinále. V úterý nejprve vedoucí tým ligové tabulky pražská Slavia přivítá Zlín a pokusí se udělat další krok k zisku vysněného premiérového double v samostatné historii. Ve středu pak obhájce trofeje Mladá Boleslav bude hostit druholigovou Opavu.

Slavia pod trenérem Jaroslavem Šilhavým neprohrála ani jedno z 24 soutěžních utkání. Ligovou tabulku vede pět kol před koncem o dva body před Plzní a v poháru útočí na první triumf od sezony 2001/02. "Double? Jsme ve hře, máme to před sebou, takže určitě uděláme maximum pro to, abychom to udělali," řekl po vítězném čtvrtfinále nad Karvinou Šilhavý.

Slavia v prosinci vyhrála v lize ve Zlíně 4:0, v srpnu doma ale až v nastavení zachránila remízu 2:2. "Ševci" nastoupí v Edenu povzbuzeni sobotní výhrou 2:0 na Bohemians 1905, kde se dočkali prvního ligového vítězství po deseti kolech a od listopadu.

"Můj názor je, že ve Zlíně odvádějí skvělou práci, hrají vysoko a hrají o poháry. I když se jim nedaří na jaře jako na podzim, není to tím, že by hráli špatně. Očekávání jsou velká, ale soutěž je těžká, což je vidět na Spartě, Plzni, na nás, na Boleslavi, tedy na týmech, které jsou trochu silnější," uvedl asistent slávistického trenéra Jiří Chytrý, který v minulosti ve Zlíně působil.

"Ševcům" se sice na jaře v lize nedaří, ale v poháru ve čtvrtfinále přešli po výhře 4:2 v prodloužení přes Liberec. "Po výhře na Bohemce můžeme jet na Slavii lépe naladěni. Slavia má široký kádr a o den déle volna, ale nebrečíme. Budeme zase hryzat a kousat tak, abychom to Slavii znepříjemnili. Hraje se to na jeden zápas, což je výhoda. Je to vabank, někdy vám to vyjde tak jako v ruletě, že vám padne vaše číslo," konstatoval zlínský trenér Bohumil Páník.

Mladá Boleslav bude ve středečním duelu s Opavou jako obhájce pohárové trofeje jasným favoritem, třetí celek druhé ligy ale na cestě do semifinále vyřadil tři týmy z nejvyšší soutěže Slovácko, Plzeň a Brno.

"Leckdo řekne Opava, druholigový soupeř, ale pohárové utkání je tak specifické a Opava má takovou kvalitu, že to nebude vůbec nic lehkého. Opava už dokázala vyřadit tři ligové týmy. Musíme se na to zkoncentrovat," řekl trenér Mladé Boleslavi Martin Svědík. "Máme to rozjeté na dvou frontách, upínáme se na pohárové utkání a chceme v něm uspět," dodal kouč čtvrtého týmu ligy.

Opava věří, že může opět překvapit. "Je to největší pocta a sláva pro Opavu za posledních x let. Hrozně bych si přál, aby přijeli fanoušci, i když je to daleko. Zadruhé si přeji jedinou věc - abychom tam byli sebevědomí a předvedli takový výkon, který umíme. V tu chvíli budu spokojený. Nikdo z hráčů takový zápas nikdy nehrál. Pokud máme klid a hrajeme svou hru, můžeme hrát s kýmkoliv," řekl kouč Opavy Roman Skuhravý.

Statistické údaje před zápasy semifinále domácího fotbalového poháru MOL Cupu:

Slavia Praha - Fastav Zlín

Výkop: úterý 25. dubna, 18:30 (ČT sport).

Rozhodčí: Machálek - Arnošt, Boček.

Poslední vzájemný zápas: 4:0 (v lize, 2. prosince 2016).

Předpokládané sestavy:

Slavia: Kovář - Frydrych, Bílek, Lüftner, Bořil - Ngadeu - Tecl, Barák, Ščuk, Zmrhal - Mešanovič.

Zlín: Švenger - Pazdera, Jugas, Gajič, Matejov - Kopečný, Traoré, Hnaníček, Štípek - Beauguel, Holík.

Absence: Švento, Kenija (oba zranění), Van Buren (rekonvalescence) - Diop, Živulič (oba zranění).

Nejlepší střelci v poháru: Mešanovič (3) - Diop (3).

Zajímavosti:

Slavia v prosinci zvítězila ve Zlíně 4:0, v srpnu doma s "Ševci" remizovala 2:2 a bod jí zachránil až v nastavení Mešanovič

Slavia na cestě do semifinále přešla přes Chrudim, Litoměřicko a Karvinou

Zlín vyřadil Třebíč, Tachov, Spartu a Liberec, přes poslední 2 soupeře přešel po prodloužení

Slavia si zahraje semifinále poháru poprvé od sezony 2010/11 a usiluje o čtvrtý postup do finále a první od triumfu v ročníku 2001/02

Zlín čeká třetí semifinále poháru v samostatné historii, do finále ještě nepostoupil

Slavia usiluje o double, v lize má náskok 2 bodů na Plzeň, Zlín je v lize šestý

Slavia pod trenérem Šilhavým neprohrála ani jeden z 24 soutěžních zápasů (21 v lize, 3 v poháru)

Slavia má v lize nejlepší útok, dala 53 branek

Zlín v sobotu vyhrál na půdě Bohemians 2:0 a v lize zvítězil po 10 kolech

FK Mladá Boleslav - SFC Opava

Výkop: středa 26. dubna, 17:00 (ČT sport).

Rozhodčí: Jílek - Kotalík, Flimmel.

Poslední vzájemný zápas: 1:1 (v lize, 5. prosince 2004).

Předpokládané sestavy:

M. Boleslav: Vejmola - Jánoš, Čmovš, Stronati, Fleišman - Takács, Mareš - Přikryl, Matějovský, Nečas - Mebrahtu.

Opava: Fendrich - Helebrand, Simerský, Žídek, Hrabina - Schaffartzik - Jursa, Janetzký, Zapalač - Kuzmanovič, Smola

Absence: Klobása (zranění), Fabián, Rada, Šeda (všichni rekonvalescence) - Pospěch (rekonvalescence), Grussmann (nejistý start).

Nejlepší střelci v poháru: Magera (5) - Jursa, Jurečka (oba 3).

Zajímavosti:

M. Boleslav obhajuje prvenství v poháru

M. Boleslav cestou do semifinále vyřadila Zápy, Hradec Králové a Bohemians 1905

Opava přešla přes Petřkovice, Šumperk a tři ligové celky Slovácko, Plzeň a Brno

M. Boleslav si zahraje semifinále poháru popáté a usiluje o čtvrtý postup do finále

Opava si zahraje semifinále samostatného poháru poprvé v historii

tým z nižší soutěže je v semifinále poháru poprvé od roku 2011, kdy se mezi čtyři nejlepší celky dostala třetiligová Kroměříž

M. Boleslav je v lize čtvrtá, Opavě patří ve druhé lize třetí místo

M. Boleslav v poháru neprohrála posledních 11 zápasů od semifinále v květnu 2015

M. Boleslav z posledních 11 soutěžních zápasů prohrála jediný

Opava vyhrála 3 z posledních 4 kol druhé ligy a jednou remizovala