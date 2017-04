Nyon (Švýcarsko) - Obhájce trofeje fotbalisty Realu čeká v semifinále Ligy mistrů madridské derby s Atléticem, které porazili v loňském finále po penaltovém rozstřelu. Druhou dvojici tvoří Monako a Juventus Turín. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu, rozlosovány byly zároveň dvojice pro semifinále Evropské ligy.

První semifinálové zápasy se odehrají 2. a 3. května, odvety jsou na programu o týden později. Finále se uskuteční 3. června v Cardiffu.

Real usiluje o to, aby jako první celek v novodobé podobě Ligy mistrů obhájil trofej. V součtu s dřívějším PMEZ má "Bílý balet" na kontě rekordních jedenáct vítězství.

Real porazil Atlético také ve finále před třemi lety. Stejně jako vloni skončil zápas po 90 minutách nerozhodně a "Bílý balet" poté vyhrál 4:1 po prodloužení. Atlético proti městskému rivalovi neuspělo ani v semifinále v roce 1958 a předloni ve čtvrtfinále.

"S Atléticem se navzájem velmi dobře známe, potkáme se v Lize mistrů čtvrtou sezonu po sobě. Myslím, že tohle je nejtěžší možný los. Atlético je tým, který potrestá každou chybu a těžko se mu dávají góly," uvedl ředitel Realu Emilio Butragueňo.

V této sezoně ve španělské lize vyhrál Real na podzim na soupeřově půdě 3:0 a nedávný šlágr na San Bernabeu skončil 1:1. Atlético, které stále čeká na první triumf v Lize mistrů, bude mít nyní drobnou výhodu v tom, že odehraje odvetu doma.

"Naši fanoušci a hráči zažili dvě finálové porážky s Realem. To, že jsme se znovu dostali tak daleko, ukazuje, že jsme od té doby odvedli spoustu práce. A teď máme šanci to Realu oplatit," uvedl ředitel Atlética Clemente Villaverde.

Juventus ve čtvrtfinále vyřadil Barcelonu s celkovým skóre 3:0 a spolu s Realem zůstává jediným neporaženým celkem soutěže. Proti Monaku, které je mezi nejlepší čtyřkou poprvé od roku 2004, bude papírovým favoritem. Zvlášť když vedoucí tým italské ligy přes aktuálního lídra francouzské nejvyšší soutěže přešel v obou vzájemných soubojích ve vyřazovací fázi Ligy mistrů - v roce 1998 v semifinále a předloni ve čtvrtfinále.

"Vyřazení Barcelony byl skvělý výsledek, ale hráči zůstávají koncentrovaní a jejich cílem je pokusit se získat trofej. V semifinále není slabý soupeř, takže k postupu budeme muset hrát na absolutním maximu svých možností," řekl po losu viceprezident Juventusu a bývalý kapitán české reprezentace Pavel Nedvěd.

"Monako je silný tým s mnoha talentovanými hráči a jejich cesta soutěží je úžasná. Musíme si dát pozor," doplnil záložník Juventusu Sami Khedira.

Monako věří, že je na tom lépe než předloni, kdy "Staré dámě" ve čtvrtfinále podlehlo po výsledcích 0:1 venku a 0:0 doma. "Je jasné, že půjde o odplatu. Nepochybuji o tom, že jsme lepší než před dvěma lety," uvedl viceprezident Monaka Vadim Vasiljev.

Manchester čeká v semifinále Evropské ligy Vigo

Fotbalisty favorizovaného Manchesteru United čeká v semifinále Evropské ligy španělská Celta Vigo, která začne dvojzápas doma. Druhou dvojici tvoří Ajax Amsterodam v kádru s českým mladíkem Václavem Černým a Lyon.

První semifinálové zápasy se odehrají 4. května, odvety jsou na programu o týden později. Finále se uskuteční 24. května ve Stockholmu.

Manchester se v Evropské lize snaží zachránit nepříliš povedenou sezonu v domácí soutěži. "Rudí ďáblové" jsou v tabulce Premier League až na pátém místě a na vedoucí Chelsea ztrácejí patnáct bodů, přičemž mají k dobru jeden zápas.

Manchester je proti desátému celku La Ligy velkým favoritem, proti španělským soupeřům se mu ale poslední dobou nedaří. Prohrál s nimi poslední čtyři souboje ve vyřazovací fázi pohárů - v letech 2009, 2011, 2012 a 2013. Celta je mezi nejlepšími čtyřmi celky Evropské ligy poprvé.

Ajax si zahraje semifinále evropských pohárů poprvé od sezony 1996/97. Dres nizozemského celku obléká devatenáctiletý Černý, ve vyřazovací fázi ale zatím neodehrál ani minutu.

Ve čtyřech předchozích vzájemných zápasech s Lyonem Ajax ani jednou neprohrál. V sezoně 2002/03 zvítězil v obou duelech skupiny Ligy mistrů a v ročníku 2011/12 skončily oba souboje bez branek.

Závěr evropských pohárů budou sledovat i české kluby. Pokud by vítězové Evropské ligy a Ligy mistrů postoupili ze svých domácích soutěží do Ligy mistrů, připadl by českému šampionovi přímý postup do hlavní fáze prestižní soutěže.

Největší naději na to, že skončí na příčkách zajišťujících účast v Lize mistrů, má ze semifinalistů Evropské ligy Ajax, který ztrácí v nizozemské lize bod na vedoucí Feyenoord Rotterdam. Manchesteru United chybí k třetímu místu v Premier League, znamenajícímu přímý postup do Ligy mistrů, šest bodů, má ale dva zápasy k dobru. Lyon a Vigo už jsou v domácích soutěžích bez šance.

Los semifinále fotbalové Ligy mistrů

--------



První zápasy:

2. května: Real Madrid - Atlético Madrid,

3. května: AS Monako - Juventus Turín.

Odvetné zápasy:

9. května: Juventus Turín - AS Monako,

10. května: Atlético Madrid - Real Madrid.

Los semifinále Evropské ligy:

Ajax Amsterodam - Olympique Lyon, Celta Vigo - Manchester United.

První zápasy se hrají 4. května, odvety 11. května.