Londýn - V nedělním semifinále mistrovství světa chce čtvrtkař Pavel Maslák stlačit čas pod 45 sekund. Plánuje, že poběží spíše takticky, než aby od začátku vyrazil úplně naplno. Na bláznění už prý šestadvacetiletý rodák z Havířova nemá hlavu.

V rozběhu Maslák skončil o setinu čtvrtý, ale časem 45,10 měl nejlepší výkon z těch, kteří nepostoupili přímo. Celkově se díky nejlepšímu letošnímu času zařadil na dvanácté místo.

V semifinále by chtěl prolomit hranici 45 sekund, ale do absolutního rizika zřejmě nepůjde. "Já nevím, jestli úplně ještě mám hlavu, abych do toho šel bláznivě jako vždycky. Spíš asi ne, půjdu to spíš takticky," řekl novinářům.

Už není bezstarostný mladíček jako před čtyřmi lety v Moskvě, kde vsadil vše na jednu kartu a do finále mistrovství světa postoupil. "Stáří, no. Jak jsem starší, už nejsem tak dravý jako kdysi," připustil.

V Moskvě postoupil do finále tehdejším českým rekordem 44,84 sekundy. Hlava mu tehdy fungovala jinak. "V semifinále jsem to napálil a běžel jsem. A ve finále jsem to nenapálil, běžel jsem pomalu a byl jsem pátý. Takže oboje je asi dobrý, ale běžet ze začátku pomaleji je lepší," řekl.

Dnešní rozběh byl pro něj první čtvrtkou od 15. června, kdy závodil na mítinku Diamantové ligy v Oslu. Proto byl před startem nervóznější než obvykle. "Nevěděl jsem, jestli na to mám nebo ne. A mám na to. Potvrdil jsem to, dal jsem to tam, jsem hlavně závodník, na závodech se hecnu víc. Já myslím, že se mi běželo dobře," pochvaloval si.

Nevadila mu ani devátá dráha. "Byl to nezvyk, ale nemyslím si, že by to byla nevýhoda," poznamenal. Ani pro semifinále nemůže počítat s výhodnou dráhou. "Ale tady je jich naštěstí devět, tak to bude dvojka nebo trojka a s tím už se dá něco dělat," doplnil.

Semifinále čtvrtkaři poběží v neděli ve 20:40 SELČ.