Praha - Fotbalovou Tipsport ligu čeká novinka. V jejím 21. ročníku, který odstartuje v sobotu, bude na vybraná utkání dohlížet videorozhodčí. Pořadatelé tradičního zimního turnaje se dohodli s Ligovou fotbalovou asociací (LFA) na nasazení technologie do sedmi zápasů základních skupin.

"Jsme progresivní, moderní, zajímá nás vše nové, co by zvedlo úroveň turnaje. Tak jsme zahájili jednání s LFA, jestli by to pro ně byl přínos. Uvítali to, takže jsme se rozhodli, že se to vyzkouší," řekl na dnešní tiskové konferenci ředitel Tipsport ligy Aleš Kolář.

Video se využije v utkáních v Praze na Xaverově v Horních Počernicích a v Brně. "Jsme rádi, že je to v takovém pokrytí. Ve dvou případech to bude souběžně použité s přímým televizním přenosem Nova Sport, sami ještě ověřujeme, jestli se to bude moci současně ukázat divákům. Jestli i divák uvidí, na co se zrovna rozhodčí dívá," dodal Kolář.

Videorozhodčí byl v posledním zápase podzimní části mezi Spartou a Mladou Boleslaví poprvé nasazen v ostrém online režimu v první lize. Předtím LFA, která v Česku řídí profesionální soutěže, zkoušela technologii v utkáních juniorské ligy.

Jednadvacátý ročník Tipsport ligy bude opět hrát 16 týmů ve čtyřech skupinách po čtyřech. Zúčastní se pět prvoligových klubů, chybí ale obhájce prvenství Mladá Boleslav. Ve vyšehradské skupině A budou hrát Bohemians 1905, kteří jsou společně s Libercem největším favoritem turnaje s kurzem 5:1. "Áčko" doplňují druholigové týmy Táborska, Varnsdorfu a Olympie Praha.

Liberec se představí v nejnabitější skupině B v Praze-Horních Počernicích, kam pořadatelé zařadili z ligových celků ještě Jablonec a Jihlavu a druholigový Hradec Králové.

Ve skupině C budou hrát domácí ligové Brno, druholigové celky Pardubic a Znojma a lídr druhé slovenské ligy Skalica. V "déčku" pak figurují pouze mužstva z nižších soutěží - domácí druholigový Frýdek-Místek, třetiligový Prostějov, slovenský druholigový Poprad a Widzew Lodž ze čtvrté polské ligy. Vítěze skupin čeká 24. a 25. ledna Final Four na Vyšehradě.

"Moc často se nám v Bohemce nestává, že jsme favoriti. Ale máme ve skupině samé druholigové celky, tak to z logiky věci vyplývá. Já na kurzy moc nevěřím. Vzpomínám si, že před sezonou jsem byl největší favorit na odvolání, byl na mě kurz 1,4:1, že budu odvolaný jako první," řekl s úsměvem trenér Bohemians Martin Hašek. "Nepřikládám kurzům velkou váhu, ale to nic nemění na tom, že jdeme do turnaje zvítězit," dodal.

Devět zápasů včetně Final Four bude vysílat stanice Nova Sport a 17 z celkových 28 duelů bude možné sledovat na TV Tipsport. Patronem turnaje je bývalý brankář Jaromír Blažek.