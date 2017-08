Od loňského roku vzniká v obci Sázava u Žďáru nad Sázavou nová kaple, která bude tvarem připomínat biblickou archu. Její výstavbu podle návrhu architektky Šárky Ledvinkové a projektu Karla Táborského zajišťuje z velké části svépomocí spolek Karmel Sázava. Stavba by měla být dokončena v příštím roce. Na snímku ze 4. srpna ukazuje stavbu František Ledvinka, předseda spolku Karmel Sázava.

Od loňského roku vzniká v obci Sázava u Žďáru nad Sázavou nová kaple, která bude tvarem připomínat biblickou archu. Její výstavbu podle návrhu architektky Šárky Ledvinkové a projektu Karla Táborského zajišťuje z velké části svépomocí spolek Karmel Sázava. Stavba by měla být dokončena v příštím roce. Na snímku ze 4. srpna ukazuje stavbu František Ledvinka, předseda spolku Karmel Sázava. ČTK/Plíhal Libor

Sázava (Žďársko) - V Sázavě na Žďársku lidé od loňska budují katolickou kapli v podobě biblické archy s 15 metrů vysokým kovovým křížem. Dobrovolníci se na stavbě schází v podstatě každou sobotu. Pokud se jim podaří dokončit práce do příštího léta, budou tam místní moci oslavit první pouť. Kaple bude zasvěcena Panně Marii Karmelské, jejíž svátek připadá na 16. července. ČTK to řekl František Ledvinka ze spolku Karmel Sázava, který stavbu organizuje.

"My jsme o stavbě kaple uvažovali už dávno," řekl Ledvinka, který je v Sázavě starostou. Myšlenku, že by investorem mohla být obec, se prosadit nepodařilo, proto se do výstavby kaple pustil spolek, který k tomuto účelu vznikl. "V současné době máme v podstatě hrubou stavbu," uvedl Ledvinka.

V Sázavě je od roku 1785 kostelík, který slouží Českobratrské církvi evangelické, katolíci tam mají malou kapličku, ve které se ale vzhledem k její velikosti nemohou scházet. Na mše tedy jezdí do kostelů ve Velké Losenici, Nížkově nebo ve Žďáru nad Sázavou. Desítky věřících se schází i v Sázavě, a to buď před kapličkou, nebo v provizorních prostorách.

Nová kaple stojí na vyvýšeném pozemku v okrajové části obce s 650 obyvateli. Budova, jejíž kostru tvoří dřevěná konstrukce, v nejvyšší části měří deset metrů. "Projektována je pro 60 lidí, ale už máme vyzkoušeno, že se jich tam s přehledem vejde i sto," řekl Ledvinka. Větší setkání umožní venkovní plocha se zastřešeným kněžištěm. U ní bude i parkoviště a sociální zázemí.

Na transparentní účet přispívají na kapli lidé a obce, nezištně podle Ledvinky se stavbou pomohla i řada firem. Utraceno zatím bylo asi 1,9 milionu korun. "Ale hodnota stavby už je, myslím, dvojnásobná," řekl s poukazem na to, že jen počet hodin, které odpracovali brigádníci, převýšil 2000.

Při sčítání lidu v roce 2011 se podle statistiků na Vysočině k víře přihlásilo přes 29 procent obyvatel, po Zlínském kraji to byl druhý nejvyšší podíl v ČR. Od 90. let přibyla na Vysočině řada kaplí, kupříkladu ve Věžnicích, Brzkově a v Dolní Jablonné. Ve Slavkovicích vzniklo nové poutní místo s kostelíkem.

Další kaple je rozestavěná v Nové Vsi u Nového Města na Moravě. "Svěcení máme domluveno na příští rok v létě, až budou dokončeny i terénní úpravy," řekla starostka Helena Tučková. Původní kaple svaté Anny vznikla přestavbou požární zbrojnice v 60. letech, kvůli špatnému stavu ji místní nedávno zbourali.