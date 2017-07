Holešov (Kroměřížsko) - Úvodní lekcí začal dnes v Holešově na Kroměřížsku třídenní kurz hebrejštiny, který je součástí festivalu židovské kultury Ha-Makom. Hebraista, překladatel a herec Jaroslav Achab Haidler při ní posluchače v Šachově synagoze seznámil se symbolikou a detaily hebrejských znaků a základy hebrejštiny.

Ještě před začátkem lekce Haidler přiznal, že v tak krátkém časovém období nezvládne zájemce z hebrejštiny naučit téměř nic. "Snažím se jim spíš ukázat, kde by mohli celý ten rok pokračovat. Celé tohle setkávání je hlavně o tom, aby dostali k tomu jazyku lásku. Hebrejský jazyk je zároveň i o hebrejském myšlení. Je potřeba to umět a to se dá opravdu klidně stihnout za dva, za tři dny," řekl ČTK Haidler, který obdobný kurz vedl v Holešově už loni.

Na začátku více než hodinové lekce rozdal mezi příchozí listy s abecedou a Otčenášem v hebrejštině. Posluchačům následně Haidler vysvětlil, že hebrejština zapisuje slova pomocí souhlásek, samohlásky jsou pak vyznačeny speciálními značkami pod a nad řádky. Hovořil také o sedmi písmenech, které se v hebrejštině vyslovují dvojitě. Jeho živelnému výkladu prokládanému vtipy však brzy přestali někteří z účastníků lekce stačit.

"Nebudu se zlobit, že nestíháte. Stres mám úplně stejný jako vy. Dvakrát si text přečti, i když mu moc nerozumíš, a až pak zkoumej, co v něm je," komentoval rozpaky posluchačů Haidler.

Při svém výkladu zapisoval jednotlivé hebrejské znaky na tabuli, k výuce využíval i zrestaurované dobové nápisy na stěnách a stropě synagogy. "Studenti je mají, tak jako kdysi Židé svoje modlitby, přímo na očích. Vidí to v reálu a mohou zkoušet, že nekecám," řekl Haidler.

Mezi více než 50 lidmi, kteří si jeho přednášku nenechali ujít, byla i Zuzana Šlúchová z Holešova. "S hebrejštinou jsem se nikdy nepotkala. Její odlišnost ve srovnání s jazyky, se kterými se běžně setkáváme, mě na ní láká nejvíc," řekla ČTK.

Kurz hebrejštiny bude v Šachově synagoze pokračovat ve čtvrtek od 15:00. V pátek v 16:30 se jeho účastníci vydají na holešovský židovský hřbitov, kde prozkoumají nápisy na náhrobcích a pokusí se je i přečíst.

Festival židovské kultury Ha-Makom se v Holešově koná posedmnácté. Začal v úterý a potrvá do neděle. Nabízí přednášky, koncerty, výstavy, divadelní představení nebo ochutnávku specialit židovské kuchyně. Kompletní program festivalu je zveřejněn na webu www.zidovskyfestival.cz.

Holešov patřil v minulosti k jedné z největších židovských obcí na Moravě. Tamní rabinát se rozprostíral od Dřevohostic po Vizovice. V polovině 19. století žilo v Holešově 1700 Židů. Za druhé světové války komunitu zničili nacisté.