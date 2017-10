Turnaj v pokeru, který je součástí série World Series of Poker Europe, pokračoval 19. října rozehrávkami v rozvadovském kasinu King's. Jde o největší turnaj za hranicemi Las Vegas, součást americké série World Series of Poker.

Rozvadov (Tachovsko) - V rozvadovském kasinu King's začne v pátek hlavní část největšího turnaje v pokeru, jaký se kdy v ČR hrál. World Series of Poker Europe je největší turnaj za hranicemi Las Vegas, součást americké série World Series of Poker. Turnaj začal před několika dny prologem, potrvá do 10. listopadu. Za měsíc se tam sjede kolem 30.000 hráčů z více než 80 států, což je určitě rekord série, která se v Evropě hraje jednou za dva roky; kdo vyhraje jeden z 11 zlatých náramků, stává se v konkrétním stylu hry mistrem světa pro tento rok, řekl ČTK majitel kasina Leon Tsoukernik.

Podle něj jde o jednoznačně největší turnaj v Česku. "Přijedou všechny hvězdy, Američané všichni. Náš nový hotel s 231 pokoji je od zítřka (pátku) plný," řekl majitel kasina. Phil Hellmuth, který má v sérii nejvíce vítězství, je v Rozvadově už týden, Phil Ivey přijede 1. listopadu. Dorazí také tenisté Boris Becker a Jevgenij Kafelnikov. "Chtějí přijet různé osobnosti, ale nechtějí to ani říct," uvedl majitel.

Majitel získal licenci na pořádání turnaje díky tomu, že přesvědčil vedení mistrovství světa v pokeru (WSOP), že rozvadovská akce bude větší než před dvěma lety Berlín a před ním Londýn, Paříž a Cannes. "Uděláme mnohem větší čísla než série před námi, tedy rekord v počtu účastníků i v penězích za vstupy na turnaje," věří majitel kasina. Už nyní je podle něj prodáno více vstupů než bylo v Londýně i Berlíně, kde bylo v hlavní soutěži (Main Event) 313 účastníků a v Rozvadově už jich zaplatilo 420. "Začíná začátkem listopadu a potrvá šest až sedm dní," řekl o této soutěži Tsoukernik. Smlouvu s WSOP (Světová pokerová série) má do roku 2021.

Přijede celá česká komunita, která si může turnaje dovolit hrát. "Je to atmosféra mistrovství světa v pokeru. Může se přihlásit kdokoliv a může to i vyhrát, ne jenom favorité, a to je zázrak pokeru," vysvětloval Tsoukernik.

V King's Casinu je 160 pokerových stolů, lze jich ovšem postavit víc. "Máme 5600 metrů čtverečních hrací plochy. Před měsícem tu hrálo 5000 hráčů," uvedl Tsoukernik. V Rozvadově je turnaj týden.

Hlavními z 11 hracích disciplín jsou už zmíněná Main Event, tedy hlavní soutěž se vstupem 10.000 euro (asi 250.000 Kč), která je nejvíce hodnocená, a One Drop, což je prestižní soutěž se vstupem 111.000 eur (zhruba 2,8 milionu Kč), z čehož jde 11.000 (asi 280.000) eur na pomoc oblastem bez pitné vody, za což odpovídá nadace One Drop. Nejlevnější vstup stojí 550 euro (v přepočtu asi 13.800 Kč). "Každý, kdo chce, si může ten turnaj zaplatit, nebo se na něj může v satelitech kvalifikovat," uvedl bez detailů. Vítěz One Dropu, kde se rozdělí kolem 300 milionů korun, si podle Tsoukernika odveze 100 milionů Kč. Celkem se ve všech disciplínách rozdělí přes 600 milionů Kč.

Na pravidla dohlíží patnáctičlenný tým z Las Vegas v čele s Jackem Effelem, turnajovým ředitelem série WSOP. Vítěz One Dropu bude vyhlášen 6. listopadu, 10. listopadu pak vítěz hlavního turnaje Main Event.