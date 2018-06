Praha - S více penězi na platy učitelů či důchody, a naopak méně penězi na dávky počítá návrh rozpočtu na příští rok. Rozpočet bude mít podobně jako letos schodek zhruba 50 miliard korun. Výdaje porostou většině úřadů a ministerstev. Výjimkou je třeba ministerstvo zdravotnictví, u něhož se ale počítá s vyšším výběrem peněz ze zdravotního pojištění. Vyplývá to z materiálu, který má ČTK k dispozici.

Celkové příjmy rozpočtu na příští rok naplánovalo ministerstvo financí na 1,432 bilionu, o 117,1 miliardy více než v letošním rozpočtu. Výdaje by tak měly být 1,482 bilionu, z toho výdaje na investice mají stoupnout meziročně o 21 miliard korun na 78,7 miliardy. Ministerstvo počítá se schodkem rozpočtu 50 miliard i v dalších letech až do roku 2021.

Příští rok by mohly stoupnout například výdaje na důchody o devět procent na 472,2 miliardy. V dalších letech má ale tempo zvyšování výdajů na penze zpomalovat.

Příští rok by se také měly zvýšit platy ve školství. Rozpočet ministerstva školství stoupne o 25,6 miliardy. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) už dříve slíbil růst o 30 miliard. V příštím roce by se rozpočet školství mohl zvýšit na 194,7 miliardy. Většinu navýšení tvoří peníze na slibovaný růst platů učitelů i nepedagogických pracovníků, na něž míří o 16,4 miliardy víc než letos.

Stoupnou také třeba výdaje ministerstva dopravy o téměř 18,8 miliardy na 72,7 miliardy korun. Rozpočet by měl být vedle stavby dálnic a silnic využit i na zvyšování bezpečnosti na cestách či opravy krajských silnic. Zahrnuje i výdaje 5,74 miliardy na slevy jízdného ve veřejné dopravě pro studenty a seniory, které mají začít platit od 1. září.

I rozpočet ministerstva obrany stoupne, a to o zhruba 6,7 miliardy na 65,6 miliardy. Je to ale o miliardu korun méně proti původním plánům. Podle mluvčího ministerstva obrany Jana Pejška dokáže úřad tento případný výpadek pokrýt z nevyužitých peněz z minulosti. Rovněž výdaje ministerstva průmyslu a obchodu by měly proti letošku stoupnout - o čtyři procenta na 39,1 miliardy. Převážnou část z nich budou tradičně tvořit dotace na takzvanou zelenou energii.

Se snížením rozpočtu naopak návrh počítá u ministerstva zdravotnictví. Oproti letošku klesne o 17 procent na 6,6 miliardy. Ministerstvo tvrdí, že by pokles znamenal velké problémy. Odhady ale počítají s vyšším výběrem zdravotního pojištění, které je mimo státní rozpočet. Podle Babiše zamíří 12 miliard z navýšeného výběru pojištění do nemocnic. Podle ministryně financí v demisi Aleny Schillerové (za ANO) se to promítne do zvýšení platů zejména sester ve směném provozu.

Citelně klesnou podle návrhu rozpočtu výdaje na dávky pro chudé. Do pomoci v hmotné nouzi by mělo putovat o 600 milionů korun méně než letos, tedy asi 8,03 miliardy. Navyšovat se nebude ani suma na státní sociální podporu, tedy na rodičovskou, příspěvky na bydlení či přídavky na děti. Programové prohlášení připravované vlády ANO a ČSSD s podporou komunistů přitom počítá s výrazným zvýšením rodičovské.

Méně peněz má dostat i Kancelář prezidenta republiky. K dispozici bude mít 389,4 milionu, asi o 110 milionů korun méně než letos. Rozdíl souvisí s vysokou investicí do sanace vodní nádrže Klíčava v lánské oboře, řekl ČTK hradní kancléř Vratislav Mynář. Úřad vlády bude naopak hospodařit s vyšším rozpočtem, proti letošku si polepší o 47 milionů na 1,088 miliardy.

Pravicová opozice návrh rozpočtu kritizuje. ODS jej označila za nezodpovědný v době hospodářského růstu a předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek mluvil o navrhovaném schodku jako o rozpočtovém zločinu. Navzdory schodkovému rozpočtu ale vláda podle Babiše vytváří fakticky rezervu na horší časy tím, že snižuje dluh vládních institucí ve vztahu k hrubému domácímu produktu (HDP). Veřejný dluh by měl příští rok klesnout na 31,6 procenta HDP, který představuje hodnotu všech výrobků a služeb vytvořených na daném území za určitou dobu.

Priority rozpočtu, jako jsou růsty důchodů, platů učitelů i investic, hodlá ministerstvo financovat z očekávaného růstu daňových příjmů a díky dobrému vývoji ekonomiky.

Vláda musí podle zákona návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do Sněmovny do konce září. Zpravidla o rozpočtu začíná jednat během června, během léta pak ministři jednají s ministrem financí o rozpočtech svých resortů a do konce srpna musí ministerstvo financí návrh poslat vládě. Finální podoba rozpočtu se proti prvnímu návrhu může ještě změnit.

Základní ukazatele (mld. Kč):

ukazatel schválený rozpočet 2018 schválený rozpočet 2018 (bez EU a FM*) Návrh 2019 Návrh 2019 (bez EU a FM) Výhled 2020 (bez EU a FM) Výhled 2021 (bez EU a FM) Příjmy 1314,5 1243,3 1431,6 1349 1403,7 1448,7 Výdaje 1364,5 1293,3 1481,6 1399 1453,7 1498,7 Saldo - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50

*prostředky z fondů EU a dalších finančních mechanismů jako jsou například tzv. norské fondy

Hlavní priority státního rozpočtu na rok 2019:

- zvýšení průměrného starobního důchodu o zhruba 918 Kč od 1. ledna 2019

- zvýšení objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků v regionálním školství o 15 procent, zajištění postupného náběhu reformy regionálního školství a společné vzdělávání s celkovým dopadem 21,5 miliardy Kč včetně zvýšení počtu pedagogů o 16.000

- zvýšení výdajů na podporu sportu o 2,1 miliardy korun meziročně na 8,4 miliardy korun

- navýšení výdajů pro vysoké školy o 1,8 miliardy korun včetně prostředků na nárůst počtu studentů na lékařských fakultách o 15 procent

- zvýšení kapitálových výdajů (bez prostředků EU a FM) v roce 2019 na 78,7 miliardy Kč, tedy o 21 miliard korun více než v roce 2018

- zvýšení národního výdajového rámce Státního fondu dopravní infrastruktury o 12 miliard Kč na 65,5 miliardy Kč

- valorizace příspěvku na výkon státní správy v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí, krajů a k rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 10 procent

Zdroj: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021