Londýn - Mílař Jakub Holuša přicestoval na mistrovství světa po měsíční závodní pauze, při které dobíjel běžecké baterky. Uvědomuje si, že pro zvládnutí čtvrtečního rozběhu bude hrát zásadní roli hlava. Musí si vymyslet strategii a pak se celý běh koncentrovat, aby dokázal okamžitě reagovat na aktuální vývoj situace.

Před dvěma lety na MS v Pekingu český rekordman překvapivě v rozběhu vypadl, loni na olympiádě v Riu postoupil do semifinále. "Myslím, že jsem připravený dobře. Určitě líp než před dvěma roky před Pekingem," pochvaloval si.

Po Zlaté tretře čtyři týdny intenzivně trénoval na soustředění v italském Melagu. V Praze před odletem zaběhl testovací kilometr za 2:18. "S tím jsem spokojený. Teď jde o to, abych to zvládl. Musím si to správně nachystat v hlavě, abych neudělal taktickou chybu," řekl halový mistr Evropy z roku 2015.

Strategii bude vymýšlet až po rozlosování. Nejraději by běžel ve třetím rozběhu, aby znal časy těch předchozích. Do semifinále postoupí šest nejlepších z každého běhu a dalších šest časem. "Při znalosti výsledků prvních dvou, se může stát, že se poběží rychle - což je velmi pravděpodobné - a ze třetího třeba pohodlně postoupí dvanáct lidí do semifinále. To by se mi líbilo," přemítal.

Každou sekundu závodu musí být připraven reagovat na dění na dráze. "Taky mívám takové mrtvé části závodu, jako bych byl myšlenkami někde jinde. Ale jakmile se zaspí nějaký nástup, tak se rychle ztrácí pozice. Tohle je potřeba si hlídat, protože se tak ztratí během 200 metrů pět šest pozic," popisoval.

Nemá žádný scénář závodu, který mu vyloženě nevyhovuje. "Pokud chci uspět, tak takové situace nemůžou být. Prostě musím být nachystaný na to, že musím zvládnout úplně všechno," řekl.

Zatím se chce soustředit na postup z rozběhu. Po medailích v hale i na evropské scéně ale touží po velkém světovém finále. "Já bych si to strašně moc přál, aby se to povedlo. Už čtyři roky běhám kvalitně a to světové finále je taková třešnička na dortu, která tomu chybí. Myslím, že já i trenér bychom si to za tu práci, co tomu dáváme, zasloužili," svěřil se.

Pro úspěch na mistrovství světa obětoval i start na oblíbeném mítinku v Monaku, kde loni zaběhl český rekord 3:33,36. "Říkal jsem si, raději si to nechám na Londýn, než se vypráskat v Monaku. Pak by to mohlo chybět. Vůbec toho nelituju, že jsem tam neběžel. Naopak to může být výhoda," dodal.

Nejrychlejší patnáctistovku letos běžel Holuša 18. června na mítinku Diamantové ligy ve Stockholmu, kde dosáhl svého druhého nejlepšího času kariéry 3:34,26.