Los Angeles - Do Rock'n'rollové síně slávy mohou příští rok vstoupit skupiny Radiohead, Rage Against The Machine, Bon Jovi nebo třeba Depeche Mode. Podle magazínu Rolling Stone patří mezi favority na zařazení mezi legendy žánru z celkem 19 nominovaných. Umělci mohou být vybráni do Rock'n'rollové síně slávy 25 let poté, co vydali své první album nebo singl. Mezi letos nominovanými tedy jde o ty interprety nebo kapely, kteří první nahrávky vydali nejpozději v roce 1992.

Mezi dalšími nominovanými pro slavnostní uvedení do síně v příštím roce jsou například Kate Bushová a kapely Dire Straits, The Moody Blues, Judas Priest, Eurythmics, ale také třeba převážně jazzová zpěvačka Nina Simoneová. Nominovaní s nejvíce obdrženými hlasy budou oznámeni v prosinci a do síně slávy budou uvedeni na ceremonii v clevelandské hale Public Hall 14. dubna příštího roku. Událost bude opět přenášet kabelová televize HBO.

Mezi letošními favority jsou převážně takoví, kteří mají reálnou šanci vstoupit do elitní rockové společnosti na první pokus. To je případ Kate Bushové, Dire Straits, Eurythmics, Judas Priest, The Moody Blues, Radiohead, Rage Against The Machine i Niny Simoneové. Naopak už popáté je nominována kapela J. Geils Band. Rapper LL Cool J a funková skupina The Meters byli nominováni počtvrté.

O vstupu interpretů a skupin do síně slávy spolurozhoduje veřejnost společně s více než 800 umělci, experty a představiteli hudebního průmyslu. Lidé mohou do 5. prosince posílat své hlasy prostřednictvím internetových stránek rockové síně.

Letos do Rock'n'rollové síně slávy přibyly kapely Pearl Jam, Journey, Yes, Electric Light Orchestra a také písničkářka Joan Baezová a rapper Tupac Shakur.