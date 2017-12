Praha - V nadcházejícím roce se na koncerty svých oblíbenců v České republice mohou těšit příznivci mnoha hudebních žánrů. Na samostatných vystoupeních se představí zavedení interpreti jako Bob Dylan či Roger Waters nebo kapely jako Depeche Mode, The Kelly Family a Metallica. Poprvé v ČR vystoupí skotská zpěvačka, textařka a skladatelka Emeli Sandéová a kanadská formace Arcade Fire. ČTK o tom informovali pořadatelé koncertů.

"V roce 2018 se nejvíce těším na skupinu Arcade Fire, která v pražské O2 areně zahraje 15. června. Tahle kapela od roku 2004 vydala několik desek, jednu lepší než druhou. Jedná se o zajímavou alternativní muziku, ve které se neztrácejí silné melodie," řekl ČTK hudební publicista Jaroslav Špulák.

Již 31. ledna se do Prahy po vyprodaném koncertu, který se uskutečnil letos 24. května v Eden Areně, vrátí Depeche Mode. Tentokrát v O2 areně nabídnou pokračování turné na podporu studiového alba Global Spirit, které vyšlo v březnu 2017. Emeli Sandéová, vítězka Brit Awards, zazpívá poprvé v ČR 20. února v pražské O2 areně. Nabídne skladby ze svých dvou alb Our Version of Events a Long Live the Angels. Rodinná skupina The Kelly Family, která v 90. letech nadchnula davy teenagerů, v rámci turné We Got Love - Live 2018 přijede koncertovat 8. března také do O2 areny.

Skotská indie-rocková kapela Franz Ferdinand vydá v únoru nové studiové album Always Ascending a následně se 9. března po téměř šesti letech vrátí do ČR. Zahraje v pražském Foru Karlín. Se symfonickým orchestrem a chystaným albem Synthesis, které bude obsahovat starší písně v nových aranžích, vystoupí 17. března v Kongresovém centru oblíbená kapela Evanescence. Metallica přiveze 2. dubna do Prahy své loňské album Hardwired ... To Self-Destruct. Legendární skupina, která se do metropole vrací opakovaně, vystoupí v O2 areně. Na stejném místě 16. dubna své početné fanoušky potěší skupina Imagine Dragons, jejíž letošní deska Evolve se hned v prvním týdnu po vydání stala nejstreamovanější alternativně-rockovou nahrávkou všech dob.

Mladší hudební příznivci zaplní 19. dubna pražskou Tipsport Arenu, kam dorazí poprockoví 30 Seconds to Mars, jejímž frontmanem je hollywoodský herec Jared Leto. O den později v O2 areně zahrají rockoví veteráni Rainbow v čele s Richie Blackmorem, kteří po mnoha personálních podobách a rozchodech odehráli poslední koncert před 20 lety. Hned dvakrát ve dnech 27. a 28. dubna v O2 areně zahraje Roger Waters. Jeho turné dostalo název podle skladby Us And Them z roku 1974 a z alba Pink Floyd The Dark Side of the Moon.

Po devíti letech se vrátí do Prahy zpěvačka Anastacia. Její vystoupení 12. května ve Foru Karlín nabídne i písně z jejího nového alba Evolution. Démonický Ozzy Osbourne se představí na velkém koncertu 13. června v pražských Letňanech. Speciálním hostem bude skupina Hollywood Vampires a Jonathan Davis z kapely Korn. Poté 19. června vystoupí se svým All Star Bandem v pražském Kongresovém centru bývalý člen The Beatles Ringo Starr na turné k novému albu Peace And Love. Do Letňan se příznivci tvrdší hudby vrátí 20. června, kdy zde zaburácí metal slavných Iron Maiden v rámci jejich evropského turné Legacy Of The Beast World Tour.

Pearl Jam, kteří byli letos uvedeni do Rock'n'rollové síně slávy, za velkého zájmu svých fanoušků zahrají 1. července ve vyprodané O2 areně. Na stejném místě 6. října zazpívá country-popová zpěvačka Shania Twainová, která patřila na přelomu 20. a 21. století ke komerčně nejúspěšnějším zpěvačkám vůbec.

Velké koncerty se však neodehrají pouze v metropoli. Například 15. dubna se v brněnské hale Vodova představí Bob Dylan, který vedle svých známých písní zahraje i skladby z nové desky Fallen Angels. Němečtí Scorpions oznámili nový termín zrušeného ostravského koncertu, který se měl původně v Ostravar aréně odehrát 3. prosince. Příznivci se oblíbené kapely nakonec dočkají 6. června. Judas Priest se znovu vrátí do ČR 12. června. Jako host s nimi vystoupí proslulá kapela Megadeth. Po koncertech v Praze, Brně, Ostravě, Pardubicích a Liberci nyní Judas Priest míří do Plzně. V tuzemsku velmi oblíbení Deep Purple prodlužují své turné Infinite, The Long Goodbye. V brněnské DRFG aréně vystoupí 2. července.