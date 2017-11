Řím - Útočník AS Řím Patrik Schick si nadělal problémy prohlášením, že doufá, že jednou přestoupí do většího klubu, v kterém bude vydělávat ještě více peněz. Jednadvacetiletý fotbalista, který do římského klubu přišel v létě po přestupové anabázi ze Sampdorie Janov, to uvedl v rozhovoru pro český časopis Reportér.

Podle italských médií již měl se Schickem kvůli tomuto interview pohovor sportovní ředitel AS Monchi a s hráčem si hodlá promluvit rovněž trenér Eusebio Di Francesco.

Schick dnes na facebooku napsal, že je šťastný a pyšný na to, že je v Římě. "Nikdy jsem nepomyslel na odchod," uvedl bývalý hráč Sparty a Bohemians, za kterého zaplatil italský vicemistr 42 milionů eur (přes miliardu korun). Kvůli zdravotním problémům nastoupil za AS zatím jen jednou a odehrál 15 minut.

V minulém ročníku dal v dresu Sampdorie 13 gólů a upoutal pozornost řady velkých klubů. Původně měl namířeno do Juventusu, ale z přestupu sešlo. Jako destinace, které jsou nad římským celkem, v rozhovoru pro Reportér jmenoval Real Madrid, Barcelonu či Manchester United.