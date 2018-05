Praha - V restauracích a na dalších místech bude dál platit úplný zákaz kouření. Sněmovna dnes poslanecký návrh na zmírnění protikuřáckého zákona zamítla už v úvodním kole. Předloha měla provozovatelům umožnit vybudování oddělených kuřáren. U menších podniků, v nichž se nepodává jídlo, by zavedla ještě širší změkčení.

Pro návrh na zamítnutí novely, jak jej podal zpravodaj Rostislav Vyzula (ANO), hlasovalo 91 poslanců ze 172 přítomných, proti jich bylo 68. Za zachování nynější podoby protikuřáckého zákona byly jednotně kluby ANO a KDU-ČSL. Jednotně proti zamítnutí předlohy hlasovali poslanci ODS a SPD. Platné bylo až opakované hlasování, když výsledky prvního, které dopadlo podobně, byly zpochybněny. Jednomu z poslanců údajně nefungovalo hlasovací.

Zatímco zastánci nynějšího úplného zákazu argumentovali zejména zdravotními důvody. Kritici mluvili o zásahu do svobody podnikání nebo o hluku a nepořádku, kteří kuřáci způsobují před restauracemi.

"Zákon má pozitivní dopad na veřejné zdraví. To má přednost před svobodou podnikání. Měnit zákon po roce účinnosti je nezodpovědné," řekl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). Podobně se za zachování nynějšího znění beze změn přimlouval Vyzula. "Nejedná se o zákon o svobodě podnikání, ale o ochraně veřejného zdraví," zdůraznil.

Naopak Pirát Mikuláš Ferjenčík za klub řekl, že nevidí důvod, proč by si restauratéři nemohli zřídit kuřárnu, když v obchodních domech nebo na letištích existovat mohou. "Přijde mi absurdní, aby se nesmělo kouřit v restauracích, a na druhé straně byla kuřárna v Parlamentu," podotkl Vlastimil Válek (TOP 09). Podle Lubomíra Španěla (SPD) není možné, aby stát "neustále organizoval život svéprávným dospělým lidem". Občanský demokrat Vojtěch Munzar se zase tázal, zda lidé mají mít možnost výběru, nebo zda je má stát chránit před sebou samými. Poslanec STAN Petr Pávek poukazoval na to, že největším distributorem tabákových výrobků, ač jsou jedem, je stát a ještě z nich vybírá spotřební daň.

Předloha, za níž stojí Marek Benda z ODS, měla přinést možnost zřizování kuřáren v restauracích, divadlech, kinech a dalších kulturních zařízeních a na sportovištích včetně hal. Provozovatelé menších hospod nebo barů do 80 metrů čtverečních, v nichž se nepodává jídlo, měli dostat možnost se rozhodnout, zda bude podnik kuřácký, nebo nekuřácký.

Novela by dále zrušila odpovědnost hostinských za to, že podají alkohol dospělé osobě, u níž panuje podezření, že pak bude vykonávat činnost, kterou by mohla někoho ohrozit nebo poškodit majetek.

Poslanci se dostali k hlasování o novele až po třetím kole úvodní debaty. Podle květnového průzkumu Univerzity Karlovy ve spolupráci s agenturou Ipsos podporuje úplný zákaz kouření 71 procent Čechů. Proti je zbytek, rozhodně ho odmítá 12 procent lidí.