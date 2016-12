Innsbruck/Praha - Na počest Václava Havla odlila zvon Václav zvonařská dílna Grassmayr v rakouském Innsbrucku, zjistila ČTK. Bývalý československý a český prezident se v místní nemocnici před 18 lety podrobil operaci, která mu zachránila život. Zvon bude příští rok zavěšen a používán v pražském kostele sv. Havla. Na výrobu zvonu přispěli téměř milionovou částkou občané prostřednictvím veřejné sbírky.

Na odlití zvonu přijel do Innsbrucku místopředseda správní rady Nadace Charty 77 Evžen Hart a designér Michal Froněk z pražského architektonického studia Olgoj Chorchoj. To podobu zvonu navrhlo ve spolupráci s grafikem Alešem Najbrtem a výtvarnicí Janou Bačovou Kroftovou.

Do České republiky by měl být zvon převezen počátkem příštího roku. Nejprve se očekává jeho vystavení v katedrále sv. Víta. Posléze bude uveden do provozu v kostele sv. Havla na pražském Starém Městě.

Přední evropské rodinné zvonařství Grassmayr má tradici sahající až do 16. století. Vyrábí i zvláštní typy zvonů vhodné právě pro kostel sv. Havla. Navíc sídlí v Innsbrucku, "kde se Václav Havel v roce 1998 po těžké akutní operaci v podstatě podruhé narodil," vysvětlila Nadace Charty 77 na webu www.zvonvaclav.cz.

Přípravu zvonu doprovází akce Cesta zvonků, v rámci které se 30 zvonečků dostalo do rukou významných osobností z ČR i ze světa, včetně bývalé šéfky americké diplomacie Madeleine Albrightové a barmské nositelky Nobelovy ceny míru Do Aun Schan Su Ťij.

Na neděli 18. prosince připadá páté výročí Havlova úmrtí. Politik, dramatik, vězeň svědomí komunistického režimu a někdejší mluvčí Charty 77 zemřel v 75 letech.