Praha - Proti zneužívání moci se staví účastníci dnešního shromáždění v centru Brna. Na náměstí Svobody dorazilo podle odhadu ČTK nejméně 1500 lidí, prostor vymezený severní a jihozápadní stranou náměstí a tramvajovou tratí je zaplněný lidmi a další stále přicházejí. Na pražském Václavském náměstí se lidé na demonstraci proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi teprve scházejí. Protest začne v 19:00. Podobné akce se dnes konají ve dvou desítkách českých měst.

Akci v Brně zorganizovali dobrovolníci, kteří nesouhlasí s kroky premiéra Babiše (ANO). Poukazují na jeho trestní stíhání a kritizují některá rozhodnutí vlády bez důvěry. Lidé mají transparenty s nápisy jako Babiše do koše nebo Nechceme estébáka premiérem.

Podle dalšího z organizátorů Lukáše Otevřela je cílem ukázat premiérovi i poslancům, že

Když řečník v úvodu akce zmiňoval výčet Babišových kroků, lidé křičeli fuj a hvízdali na píšťalky, nejsilněji při výzvě, aby se Babiš vzdal funkce. Chová se jako predátor, nás si ale koupit nemůže, zaznělo z řečnické tribuny na Babišovu adresu.

Vystoupil například ředitel Divadla Bolka Polívky Ondřej Chalupský. "To, co se dnes děje, se neblíží roku 1989, ale roku 1948. Možná ještě nebyla porušena ústava. Ale až bude porušena ústava, tak už nebude cesty zpět," uvedl Chalupský.

Organizátoři brněnské demonstrace, která je součástí sítě protestů v řadě českých a moravských měst, se ztotožňují s myšlenkami internetové podpisové akce Milion chvilek pro demokracii. Akci podpořilo zatím téměř čtvrt milionu lidí, během příštích necelých dvou měsíců chtějí pořadatelé nasbírat milion podpisů.

Lidé se scházejí na pražskou demonstraci proti Babišovi

Na pražském Václavském náměstí se scházejí lidé na demonstraci proti Babišovi. Mezi přítomnými se objevily plakáty s nápisy "Česko není firma" nebo obrázek Babiše za mřížemi s textem parodujícím název jeho knihy O čem sním, když náhodou spím.

Protest začne v 19:00, hodinový program zakončí zpěvem státní hymny operní pěvkyně Dagmar Pecková.

Organizátoři demonstrace pokládají za nepřijatelné, aby byl premiérem republiky trestně stíhaný člověk, který je vedený jako agent komunistické Státní bezpečnosti. "Pokud by byl premiér z hnutí ANO, ale ne sám Babiš, nebylo by to ideální, ale byli bychom spokojení, řekl ČTK organizátor demonstrace Mikuláš Minář.

Pořadatelé nemají žádné pódium, na kterém by vystupovali řečníci, ale celá akce je koncipovaná tak, že středem jsou stolky s peticemi. "To symbolizuje to, že ve středu celé akce je podepisování petice za odchod Andreje Babiše. Nechcem strhávat pozornost na řečníky, na nějaký centrální program, ale chceme, aby se kolem centra vytvořil velký okruh lidí a celé to bylo určené k účelu té akce," vysvětlil Minář.

Součástí demonstrací v celé zemi je podepisování petice nazvané Za slušného premiéra a slušnou vládu. Vyzývá ministerského předsedu k rezignaci a poslance k vyslovení nedůvěry jím případně předložené vládě. V akci Milion chvilek pro demokracii, kde chtějí organizátoři nasbírat milion podpisů, jich k dnešku mají přes 236.000.

Na sběr podpisů mají signatáři ještě zhruba dva měsíce. Nyní nastane druhá fáze, kdy budou sami signatáři shánět podpisy i mimo internet. "Je možné, že Andrej Babiš odstoupí, nebo že nebude podruhé jmenován premiérem - a v tu chvíli samozřejmě si budeme muset položit otázku, jestli má cenu ještě podpisy sbírat, protože to by byla naše výhra, toho chceme docílit," podotkl Minář.

Dnešní demonstrace navazují na podobné akce z počátku března, kdy lidé v několika městech žádali odchod komunistického poslance Zdeňka Ondráčka z čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Ondráček posléze z čela komise odstoupil.