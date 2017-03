Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a stavební firma SMP zahájily kompletní opravu gotického mostu (na snímku z 28. března) v Rabštejně nad Střelou na severu Plzeňska. Památkově chráněný most, postavený před téměř 700 lety, patří k nejstarším dochovaným kamenným mostům v Česku. Opravu za 12 milionů korun platí Plzeňský kraj, hotová by měla být v listopadu.

Rabštejn (Plzeňsko) - Správa silnic Plzeňského kraje (SÚS) a stavební firma SMP CZ zahájily kompletní opravu gotického mostu v Rabštejně nad Střelou na Plzeňsku. Technická památka postavená před téměř 700 lety patří k nejstarším dochovaným kamenným mostům v Česku. Opravu za 12 milionů korun platí Plzeňský kraj, hotová by měla být v listopadu, řekl ČTK ředitel SÚS Pavel Panuška.

SMP v Rabštejně rekonstruuje na stejné silnici ještě nedalekou opěrnou zeď, která je také v havarijním stavu. Oprava za další dva miliony korun začíná také v těchto dnech.

Most na krajské silnici druhé třídy od Žihle do Manětína nebo Žlutic poškodila hlavně těžká nákladní doprava. SMP CZ, která opravovala také Karlův most v Praze, obnoví hlavně konstrukci, vymění izolaci a stavbu odvodní. Při opravě bude most uzavřený, objízdné trasy vedou jednak přes Žihli a jednak přes Kralovice a Manětín. Chodci a cyklisté mohou využít náhradní lávku. Na opravu dohlížejí památkáři, kteří kontrolují, aby se na stejná místa vrátily původní prvky.

"Na most jsme velice pyšní a jsme rádi, že mu je věnována pozornost. Ale jeho uzavírka na více než půl roku způsobí velké dopravní komplikace," řekl předseda osadního výboru v Rabštejně Ondřej Fábera. Podle něj je více než 20kilometrová objížďka dlouhá. Nákladní automobily přes most jezdí, ale neměly by. Osobních vozů projede víc než 500 denně. Velká komplikace to bude i pro prázdninovou špičku. "Už teď je Rabštejn zarovnaný auty a nevíme, co to udělá," uvedl Fábera. Přes most navíc vedou dvě trasy pro turisty, ale značení je nenavádí na provizorní lávku. Rabštejn nyní jedná s krajem, aby při rekonstrukci instaloval osvětlení. "Dlouhodobým cílem je, aby se tam vrátila socha svatého Jana Nepomuckého a kříž," dodal Fábera.

Most byl postaven v letech 1335 až 1340, nejdéle je v ČR v provozu kamenné přemostění v Písku. "Marketingově je to druhý nejstarší dochovaný most v českých zemích s tím, že je doložen v době dřívější než Karlův. Ale nedá se dokladovat, zda byl v té době kamenný nebo dřevěný," uvedl Fábera.

Most dlouhý 55 metrů a široký 4,3 metru vznikl jako část zemské stezky z Chebu do Prahy přes Loket, Žlutice a Rakovník. Je z hrubozrnného pískovce, dolní část z hladce opracovaných kvádrů, horní z lomového kamene a zčásti z břidlice. Most je známý i z filmů a klipů. Režisér Jiří Strach zde natáčel pohádku Svatojánský věneček a kulisy mostu hrají také v klipu Personal Jesus kapely Depeche Mode. V Rabštejně vznikly také filmy Tomáše Vorla Cesta z města a Cesta do lesa.

Městečko se 17 trvalými obyvateli a 75 domy, většinou rekreačními objekty, se pyšní první písemnou zmínkou z roku 1269 a městským právem z roku 1337. "Ročně tam pořádáme přes deset akcí," řekl Fábera. Na náměstí je celoročně otevřené muzeum, infocentrum a kavárna Četnická stanice, kde si mohou lidé půjčit klíče od loretánské kaple. Od června do září jsou prohlídky na zámku. Volně přístupný je židovský hřbitov a dvě zříceniny hradů.