Josefov (Náchodsko) - Česká společnost ornitologická (ČSO) začala v minulých dnech v ptačím parku Josefovské louky u Josefova na Náchodsku budovat soustavu mělkých tůní a prohlubní zvanou ptačník. Dílo Slavíkovský ptačník o vodní ploše asi 1,5 hektaru by mělo vytvořit vhodné prostředí pro ohrožené mokřadní ptáky. Hotovo by mohlo být do konce letošního roku. ČTK to řekl správce parku Břeněk Michálek.

Ptačník by měl prospět hlavně bahňákům a lučním druhům kachen. "Najdou zde místo vhodné k odpočinku, sběru potravy i hnízdění. Tůňky poskytnou útočiště také ohroženým obojživelníkům a bezobratlým a potěší i milovníky ptáků, kteří budou moci pozorovat vzácné ptačí druhy přilákané trvalou vodní plochou," uvedl Michálek.

Motivací k vybudování ptačníku byl podle něj strmý úbytek mokřadních ptáků. Dílo bude tvořit soustava čtyř tůní a dvou prohlubní s ostrůvkem a poloostrovem v nivě řeky Metuje. Hladina vody v nich bude kolísat. Ornitologové předpokládají, že na jaře bude ptačník plný vody, ve zbývajícím období bude jeho hladina proměnlivá. Náklady na vybudování ptačníku jsou necelé dva miliony korun, většina je hrazena z evropské dotace.

"Díky stupňovitým břehům ptačníku budou mít ptáci i v sušším období k dispozici mělkou vodu s bahnitým dnem, a to by mohlo přilákat nové druhy bahňáků, které zde zatím nehnízdí, například kriticky ohroženého vodouše rudonohého," řekl Michálek. Již nyní na podmáčených loukách ptačího parku hnízdí například čejka chocholatá nebo bekasina otavní a zřejmě i silně ohrožený chřástal kropenatý.

Ornitologové počítají s tím, že poblíž vodní plochy vybudují v budoucnu ornitologickou pozorovatelnu a rozšíří tak možnosti přírodovědného vzdělávání v ptačím parku. Zatím bylo na území ptačího parku pozorováno přes 160 druhů ptáků.

Ptačí park Josefovské louky o rozloze 76 hektarů vzniká od roku 2008. Jeho hlavním cílem je umožnit návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje a současně zpřístupnit území veřejnosti. Jeho páteří je 100 let starý závlahový systém, který Česká společnost ornitologická opravila, a který nyní umožňuje regulaci výšky spodní vody na okolních loukách. ČSO se dosud díky penězům od dárců podařilo vykoupit přes třetinu pozemků v lokalitě parku, na zbytku luk hospodaří různí vlastníci.