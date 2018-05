Praha - Plošný solidární důchod i silnější princip zásluhovosti by měla zajistit důchodová reforma, na níž se v programovém prohlášení vyjednávané menšinové vlády s podporou komunistů dohodli zástupci ANO a ČSSD. Část o důchodech a jejich reformě se v textu proti programu dosavadního Babišova kabinetu bez důvěry téměř nezměnila. Počítá s oddělením důchodového účtu od státního rozpočtu i se změnou složení důchodu, která zásluhovost ale oslabí. Z dokumentu vypadl jen záměr zřídit Státní důchodový úřad.

Změnou proti nynějšímu vládnímu programu je to, že se důchodová reforma posunula v seznamu priorit výš. Nyní je ze šesti bodů na prvním místě, minule byla v šestici čtvrtá. Text, který se týká důchodů, se ale téměř neliší. ANO, ČSSD a také komunisté měli přitom v minulosti o podobě systému penzí jiné představy.

Podle programu by měla vzniknout nová důchodová komise. Měla by zhodnotit dosavadní návrhy a přijít s řešením, které "zachová stávající nároky, definuje standard plošného zabezpečení ve stáří na principu solidarity, posílí princip zásluhovosti". Mělo by také motivovat ke spoření na stáří.

ANO už dřív vycházelo z návrhu profesora Jaroslava Vostatka ze soukromé Vysoké školy finanční a správní, podle něhož by se penze skládala ze solidárního rovného důchodu od státu a ze zásluhového důchodu podle odvodů. Upravit se pak mělo sociální pojistné i daně. Pravicové strany záměr kritizovaly, podle nich měl vést ke snížení penzí a výdajů na ně. Záměry se nelíbily ani ČSSD či odborům. Podle programového prohlášení musí mít reforma širokou politickou i společenskou podporu.

Babišova nynější vláda plánovala zřízení Státního důchodového úřadu, který ale z nového textu vypadl. Tato instituce měla spravovat důchodový účet, který by se oddělil od státního rozpočtu, vybíral odvody a vyplácel penze.

Oddělení konta od státní pokladny v prohlášení zůstalo. Díky němu podle dosavadního i nového dokumentu "bude veřejnost vědět, kam odvody směřují a jak se využívají". Jasné je to ale už nyní. Výdaje na penze dlouhodobě převyšují příjmy z odvedeného pojistného. Do přebytku se systém dostal loni, a to poprvé po osmi letech. Díky vysoké zaměstnanosti a růstu výdělků se na důchody vybralo o 0,9 miliardy víc, než se vyplatilo. Odpovídá to 0,22 procenta výdajů. V letech 2012 a 2013 se schodek blížil 50 miliardám korun.

Podle prohlášení by mělo ministerstvo práce připravit návrh, kdo bude oddělený důchodový účet spravovat. Zachovat se mají "výhody stávajícího systému", tedy nízké náklady, stabilitu a "veřejnosprávní záruky při správě pojistného". Nyní odvody vybírá a penze vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, své systémy má armáda či policie.

V prohlášení ANO a ČSSD uvádějí, že prosadí změnu složení penze. Pevná část důchodu, která je stejná pro všechny, má odpovídat deseti procentům průměrné mzdy místo dosavadních devíti procent. Zásluhová část penze se tak zmenší. Přilepšit by si měli důchodci s nízkým důchodem. Lidem nad 85 let se pak má přidat tisícikoruna měsíčně. Novela už je ve Sněmovně. Některé opoziční strany k ní mají výhrady a chystají návrhy s úpravou parametrů, vadí jim oslabení zásluhovosti.

Penze seniorů, kteří platili velké odvody, se v Česku příliš neliší od důchodu lidí, kteří odváděli málo. Na částku přes 14.955 korun dosáhla loni desetina starobních důchodců.

Strany v prohlášení píšou, že by zachovaly pravidla zvyšování důchodů. Valorizace se stanovuje podle růstu výdělků a inflace. V programu nechybí ani zavedení slev na jízdném ve vlacích a autobusech pro seniory a školáky do konce letoška a výstavba menších nájemních bytů pro starší lidi a mladé rodiny. V textu ale vypadlo to, kolik bytů by mělo vyrůst. Podle nynějšího vládního programu jich mělo být za volební období až 6000.