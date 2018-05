Dauhá - Katarští organizátoři mistrovství světa v atletice, které se uskuteční příští rok na přelomu září a října v Dauhá, dnes představili několik novinek v programu. K těm nejzásadnějším patří noční závody v maratonu a chůzi či smíšená štafeta na 4x400 metrů.

Kvůli velkým vedrům, která v katarské metropoli panují, odstartují maraton i chodecké závody až ve 23:30 místního času. Premiérově budou také mužský desetiboj i ženský sedmiboj probíhat současně.

"Je to nové a vzrušující," komentoval změny předseda Mezinárodní atletické federace (IAAF) Sebastian Coe s tím, že pokud se osvědčí, mohou být přejaty i do programu olympijských her 2020 v Tokiu.

Dauhá s kandidaturou uspělo před čtyřmi lety poté, co dostalo přednost před Eugene a Barcelonou. Spekuluje se však o tom, že volbu provázela korupce ze strany katarských pořadatelů.