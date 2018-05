Praha - O páteční předehrávku 27. kola první ligy se postarají fotbalisté Sparty a Zlína. A oběma soupeřům půjde o hodně. Letenský celek totiž nutně potřebuje body v boji o poháry, zatímco hostující Zlín dělí od sestupového pásma pouhé čtyři body.

Sparta je čtyři kola před koncem pátá těsně pod pohárovými příčkami a od čtvrtého Jablonce ji dělí jeden bod, zatímco od třetí Olomouce pět. "Doma jsme silní a budeme chtít uspět. Do konce ligy chceme získat dvanáct bodů, trochu tak odčinit sezonu a skončit třetí," řekl pro klubovou televizi sparťanský záložník Jiří Kulhánek.

Pražané, kteří v minulém kole prohráli 2:3 na hřišti o záchranu bojující Ostravy, budou proti Zlínu spoléhat na kouzlo domácího prostředí. Na Letné totiž z 13 zápasů v probíhající sezoně devětkrát vyhráli, třikrát remizovali a jen jednou prohráli, když v polovině října nestačili na vedoucí Plzeň.

"Po nevydařeném zápase je potřeba se zamyslet a hlavně aby hráči popřemýšleli o výkonu, který na Baníku předvedli a neopakovali ho. Musíme se vrátit k tomu, co nás zdobilo v předchozích zápasech a tím byla neskutečná touha jít za vítězstvím," uvedl trenér Pavel Hapal.

Zlín už sice tři zápasy za sebou neprohrál, ale hned dvakrát přišel v nastavení o vítězství - na hřišti konkurenta v boji o záchranu Jihlavy a minulý týden doma proti Bohemians 1905. Na kontě má ale nečekané vítězství ze Slavie, takže trenér Vlastimil Petržela věří, že jeho tým může uspět i na Letné.

"Nesmíme ale dělat chyby, po kterých jsme v Jihlavě i doma s Bohemians dvakrát ztratili výhru inkasovaným gólem v nastavení. Kdybychom alespoň jeden z těchto dvou zápasů vyhráli, tak jsme už mohli mít se záchranou klid," prohlásil kouč Zlína, který bude postrádat zraněnou trojici Kopečný, Vyhnal, Matejov a dohoda klubů navíc do hry nepustí ani Holzera a Vukadinoviče.

Hlasy před páteční předehrávkou:

