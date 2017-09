Praha - Souboj dvou předsezonních favoritů nabídne čtvrteční předehrávka 6. kola hokejové extraligy, v níž Třinec přivítá Liberec. Oba týmy touží po ukončení nelichotivých sérií: Oceláři před svými diváky prohráli s úřadujícími vicemistry poslední čtyři utkání, Bílí Tygři v této sezoně ještě nedokázali venku skórovat.

Třinec v neděli v Hradci Králové poprvé vyšel bodově naprázdno a teď mu přijde do cesty soupeř, s nímž má v posledních dvou letech katastrofální bilanci. Liberci podlehli Oceláři sedmkrát z posledních osmi utkání a doma na výhru s tímto sokem čekají dokonce od začátku února 2015.

"Chtěli bychom se po Hradci znovu vrátit na nějakou bodovou vlnu. V domácím prostředí jsme zatím byli úspěšní, proč na to nenavázat. Ale víme, že v Liberci proti nám bude stát skutečně mimořádně silný a odolný soupeř," řekl třinecký kouč Václav Varaďa, který bude patrně stále postrádat zraněné Krajíčka s Petružálkem.

"Na začátku sezony máme těžký los, ale myslím, že jsme to vcelku zvládli - deset bodů je slušný počin. Prohra na ledě Hradce nás určitě nesrazí do kolen. Zápasy jdou teď v rychlém sledu, ve čtvrtek nás čeká další soupeř. Poučíme se z chyb a připravíme se co nejlépe na Liberec," doplnil obránce Milan Doudera.

Liberečtí, jimž se v součtu se čtvrteční předehrávkou zhustil program i úterním dohrávaným duelem pátého kola proti Mladé Boleslavi (3:1), vyrazili na pětihodinovou cestu za utkáním již dnes odpoledne. A nelichotivou bilanci dvou venkovních vystoupení bez vstřeleného gólu dobře vnímají. Bez vstřelené branky je obtížné uspět a přivézt body.

"Musíme se odrazit od přesilových her a od bojovnosti, která byla proti Mladé Boleslavi příkladná. Na soupeřově hřišti musíme získat více odvahy. V úterý jsme jí měli hodně. A i díky ní jsme zápas vyhráli," pojmenoval liberecký trenér Filip Pešán hlavní prvky, které by mohly vést k úspěchu.

"Bude to těžké, jako každé venkovní utkání. Ale uděláme vše, co je v našich silách, abychom si odvezli nějaké body. Věřím, že nás některé okamžiky z úterního souboje s Boleslaví posunou i ve venkovních zápasech, že to bude impulz. Prostě doufám, že už jsme si to vybrali, že jsme venku nedali gól. A teď se to otočí," prohlásil slovenský reprezentační obránce ve službách Liberce Adam Jánošík.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou 6. kola extraligy:

--------

HC Oceláři Třinec (4.) - Bílí Tygři Liberec (6.).

Začátek zápasu: 17:10 (ČT sport).

Nejproduktivnější hráči: Tomáš Marcinko 5 zápasů/8 bodů (7 branka + 1 asistence) - Adam Jánošík 5/4 (2+2).

Statistiky brankářů: Šimon Hrubec průměr 2,16 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,25 procenta a jednou udržel čisté konto - Roman Will 1,62, 93,94 a jednou udržel čisté konto.

Zajímavosti:

- Oceláři v obou domácích zápasech v této sezoně doma naplno bodovali. Vyhráli nad Plzní 5:2 a nad Vítkovicemi 3:2.

- Bílí Tygři v dosavadních dvou duelech venku v novém ročníku ještě nebodovali. Prohráli v Litvínově 0:2 a v Olomouci 0:3.

- Liberec, který ještě v této sezoně neskóroval při vystoupeních v arénách soupeřů, se v součtu s minulým ročníkem neradoval venku ze vstřelené branky už 147 minut a 32 vteřin.

- Liberec proti Třinci třikrát za sebou naplno bodoval a vyhrál sedm z posledních osmi vzájemných zápasů.

- Třinecký útočník Martin Růžička může sehrát jubilejní 500. zápas v extralize.