Praha - V Praze dnes v rámci turné k albu The Heavy Entertainment Show vystoupí britský zpěvák a skladatel Robbie Williams. Koncert budou provázet dopravní opatření. K přepravě na akci pořadatelé doporučují využít linku metra C ze stanice Letňany, jejíž provoz bude posílen. Areál letiště v Letňanech bude otevřený od 15:00, v 19:15 vystoupí jako předkapela britské synthpopové duo Erasure a ve 20:30 Williams.

Třiačtyřicetiletý Williams, který se celebritou stal už na začátku 90. let jako člen chlapecké kapely Take That, se do metropole vrátí po roce. Loni v Praze odehrál soukromou show na svatbě dcery ruského oligarchy Rašida Sardarova. Pro veřejnost britský hudebník v Česku naposledy vystoupil před třemi lety. Ve vyprodané pražské O2 areně jeho show aplaudovalo 16.000 diváků.

Turné odstartovalo začátkem června v britském Manchesteru. Vedle nových písní a starších hitů jako Let Me Entertain You, Come Undone nebo Feel Williams představení nabízí také několik převzatých písní. Turné sklízí pochvaly. Například v magazínu The Upcoming udělili londýnskému koncertu Williamse plných pět hvězdiček.

Williams na počátku své kariéry spíš než hudebními výkony budil pozornost žerty a alkoholovými a dalšími eskapádami. Nyní je ale uznávaným muzikantem a showmanem. Získal více cen Brit Awards než kterýkoliv jiný umělec (celkem 17) a šest z jeho alb se objevuje v první stovce nejprodávanějších desek v historii Velké Británie.