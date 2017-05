Praha - V pražských Dejvicích byla dnes slavnostně otevřena nová budova Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Českého vysokého učení technického (ČVUT). Výukové a výzkumné centrum má fungovat jako ústřední pracoviště špičkové vědy napříč technickými obory. Mělo by podpořit digitalizaci průmyslu, která patří k prioritám současné vlády.

Otevření se vedle rektora ČVUT Petra Konvalinky, vedoucího institutu CIIRC Vladimíra Maříka a dalších akademiků zúčastnili i prezident Miloš Zeman a premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Premiér při ceremoniálu připomněl, že Česko je průmyslovou zemí a současná digitalizace průmysl mění. "To, jak proces digitalizace zvládneme, napoví, jestli i do budoucna budeme konkurenceschopnou zemí," uvedl. Digitalizace podle něj také vytvoří nová pracovní místa v rámci služeb a programování. "Tady je velmi důležité, aby se na to začalo připravovat naše školství," dodal.

Zeman zavzpomínal na svou nedávnou návštěvu v továrně Škoda Auto ve Vrchlabí. "Tam jsem viděl robotizaci v praxi a byl to zatím nejsilnější zážitek ze všech podniků obdobného zaměření, jaký jsem kdy měl," uvedl. Je přesvědčen, že robotizace může dlouhodobě vyřešit nedostatek pracovních sil v českém průmyslu. Robotizace podle něj povede ke zvýšení produktivity práce a k výrobám s vysokou přidanou hodnotou.

Do nové budovy za zhruba 1,5 miliardy korun se nyní nastěhuje asi 140 zaměstnanců. "Kromě Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT bude budova sloužit jako sídlo rektorátu, několika kateder Fakulty elektrotechnické a části Výpočetního a informačního centra ČVUT," řekl Konvalinka.

Do pěti let by v budově mohlo pracovat asi 350 zaměstnanců. CIIRC chce nalákat nové zaměstnance z řad vědců i ze zahraničí, a to jak cizince, tak i špičkové české vědce, kteří působí na zahraničních pracovištích. Zázemí budovy může sloužit až 1650 lidem, počítá se tedy i s mnoha studenty.

Institut CIIRC byl založen v červenci 2013 a v současné době podle Maříka řeší mimo jiné pět velkých evropských projektů včetně jednoho, na který získal prestižní grant Evropské výzkumné rady (ERC). Institut již spolupracuje s řadou firem a různými světovými univerzitami, které se specializují na moderní technologie. V nové budově bude například i první experimentální výrobní robotizované pracoviště v ČR pro podporu malých a středních českých podniků při zavádění digitální revoluce, dodal Mařík.

Zaměstnanci institutu dosud pracovali na různých pracovištích ČVUT v Praze. Výstavba moderní nízkoenergetické budovy začala v listopadu 2014. Pětipodlažní budova původní Technické menzy v ulici Jugoslávských partyzánů byla přestavěna na sedmipodlažní budovu, kterou stavba půdorysně rozšířila.